WHO cảnh báo về nguy cơ ‘tắm máu’ ở Dải Gaza

Một tòa nhà bị thiệt hại do Israel tấn công, cạnh khu lều trại của người Palestine ở thành phố Rafah REUTERS

Hãng AFP ngày 4.5 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tấn công thành phố Rafah phía nam Dải Gaza, nơi khoảng 1,2 triệu người Palestine đang trú ẩn.

"WHO quan ngại sâu sắc rằng một hoạt động quân sự toàn diện ở Rafah, Gaza có thể dẫn đến một cuộc tắm máu và làm suy yếu thêm hệ thống y tế vốn đã bị phá vỡ", ông cảnh báo trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiêu diệt những tay súng còn lại của Hamas ở Rafah, nơi tập trung đông dân thường phải di tản.

Trong thông cáo, WHO cho biết một cuộc tấn công trên bộ tại Rafah sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong và bệnh tật.

"Một làn sóng di dời mới sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải, hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận các dịch vụ thực phẩm, nước, y tế và vệ sinh, dẫn đến dịch bệnh gia tăng, mức độ đói ngày càng trầm trọng và thêm nhiều thiệt hại về nhân mạng", theo thông cáo.

"Hệ thống y tế đổ vỡ không thể đối phó với sự gia tăng thương vong và tử vong mà cuộc tấn công của Rafah sẽ gây ra", WHO lo ngại.

Theo WHO, 3 bệnh viện hiện đang hoạt động một phần ở Rafah sẽ trở nên không an toàn khi bệnh nhân, nhân viên, xe cứu thương và nhân viên nhân đạo tiếp cận do xung đột ở khu vực lân cận và sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động.

"WHO kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài cũng như loại bỏ các trở ngại đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp vào và trên khắp Gaza, ở quy mô cần thiết", theo thông cáo.

Theo Đài Al Jazeera, đến nay đã có ít nhất 34.622 người thiệt mạng và 77.867 người bị thương tại Gaza trong cuộc xung đột.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Hamas cho biết đang cử phái đoàn đến Cairo (Ai Cập) trong hôm nay 4.5 để khôi phục đối thoại về ngừng bắn ở Gaza với "tinh thần tích cực".

Các nhà hòa giải nước ngoài đang chờ phản hồi của Hamas về đề xuất tạm dừng xung đột trong 40 ngày và trao đổi con tin với các tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel.