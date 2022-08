WHO đình chỉ giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương

AFP đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.8 thông báo Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, bác sĩ người Nhật Bản Takeshi Kasai, đang bị tạm đình chỉ công tác tại văn phòng khu vực ở thủ đô Manila của Philippines.

WHO đã điều động Phó tổng giám đốc Zsuzsanna Jakab từ trụ sở toàn cầu ở Geneva (Thụy Sĩ) đến Manila để tạm thời thay thế ông Kasai. AFP dẫn lời một nguồn tin cho biết bà Jakab được cử đi để đảm bảo công việc tại văn phòng Tây Thái Bình Dương vẫn suôn sẻ. Nguồn tin cho biết thêm rằng cuộc điều tra về ông Kasai vẫn đang diễn ra.

Các động thái này được thực hiện sau khi ông Kasai phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc lạm quyền, phân biệt chủng tộc và độc đoán. Hồi tháng 1, các nhân viên và cựu nhân viên giấu tên "vì sợ bị trả thù" đã gửi email tố cáo đến ban điều hành WHO.

Theo đó, ông Kasai bị cáo buộc tạo ra "bầu không khí độc hại" tại trụ sở WHO Tây Thái Bình Dương với văn hóa "bắt nạt có hệ thống và chế nhạo công khai".

Các nhân viên cũng cáo buộc ông Kasai đưa ra "những nhận xét xúc phạm nhân viên thuộc một số quốc tịch nhất định", đặc biệt là người Philippines.

Ông Kasai còn bị cáo buộc xử lý đại dịch Covid-19 sai cách, chi tiêu lãng phí khoản đóng góp của các nhà tài trợ, lạm dụng quyền lực để đảm bảo mình tái đắc cử và tuyển dụng người thân trong gia đình.





Các nhân viên đã yêu cầu "sự can thiệp khẩn cấp" của WHO để giải quyết các mối lo ngại này.

Trong một tài liệu gửi cho WHO vào thời điểm đó, ông Kasai đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố ông sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào.

“Tôi rất coi trọng những lo ngại về phong cách quản lý và văn hóa làm việc của tôi ở văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Tôi đã rất khó tính với các nhân viên, nhưng tôi phủ nhận việc nhắm tới những nhân viên thuộc bất kỳ quốc tịch cụ thể nào”, ông Kansai nhấn mạnh.

Bác sĩ Kasai cũng bác bỏ các cáo buộc rằng ông thường xuyên cung cấp cho Nhật Bản dữ liệu bí mật về nhu cầu vắc xin Covid-19 của các quốc gia thành viên khác trong khu vực để Tokyo có thể hưởng lợi từ việc viện trợ vắc xin.

Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO phụ trách khu vực gồm 37 vùng lãnh thổ với gần 1,9 tỉ dân.

Bác sĩ Kasai được ban điều hành của WHO bổ nhiệm làm giám đốc khu vực từ tháng 2.2019. Ông đã làm việc cho WHO trong hơn 15 năm và từng là Đại diện WHO tại Việt Nam giai đoạn 2012-2014.