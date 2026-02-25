Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

WHO lưu ý về cúm gia cầm

Liên Châu
Liên Châu
25/02/2026 09:55 GMT+7

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ người bị nhiễm cúm gia cầm (cúm A/H5) do việc mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia cầm tăng đột biến.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ người bị nhiễm cúm gia cầm (cúm A/H5) do việc mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia cầm tăng đột biến và thời tiết lạnh ẩm tại một số tỉnh, thành thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.

WHO thông tin mới nhất về cúm A - Ảnh 1.

Các ca nhiễm cúm A cần được điều trị riêng

ẢNH: LIÊN CHÂU

Người có nguy cơ mắc cúm gia cầm cao hơn nếu tiếp xúc gần với gia cầm hoặc chim hoang dã đã nhiễm bệnh hoặc chết.

Mức độ nghiêm trọng của bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm virus gây nhiễm trùng, quản lý ca bệnh, thể trạng của người bị nhiễm bệnh. 

Để ngừa nguy cơ nhiễm cúm gia cầm, cần tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với gia cầm hoặc chim hoang dã, đặc biệt các gia cầm, chim ốm, chết không rõ nguyên nhân; không ăn thịt gia cầm ốm chết không rõ nguyên nhân.

Thực hiện an toàn thực phẩm theo nguyên tắc: rửa tay sạch, để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chin; nấu chín kỹ trứng, thịt gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm…

Nên tránh tiếp xúc với mọi người khi có ít nhất một trong các triệu chứng bệnh đường hô hấp, đặc biệt sau khi tiếp xúc với gia cầm hoặc chim hoang dã: ho, đau họng, khó thở, sốt trên 38 độ C, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy; và đến khám tại cơ sở y tế.

Du khách trở về từ các vùng bị ảnh hưởng của cúm gia cầm nên báo cho cơ quan y tế địa phương nếu có các triệu chứng về đường hô hấp và nghi ngờ nhiễm virus cúm gia cầm lây truyền từ động vật sang người.

Khó loại bỏ bệnh cúm lây từ động vật

Theo WHO, có 4 loại virus cúm: A, B, C và D. Trong đó, virus cúm A và B lưu hành gây bệnh ở  người và gây ra các dịch bệnh theo mùa. 

Người có thể bị nhiễm virus cúm A có nguồn gốc cúm gia cầm, cúm lợn và các loại virus cúm khác. Khi tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh (trong quá trình xử lý, tiêu hủy, giết mổ hoặc chế biến) hoặc tiếp xúc gián tiếp (thông qua môi trường bị ô nhiễm bởi động vật bị nhiễm bệnh) đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho con người.

Virus cúm A có ổ chứa tự nhiên ở các loài chim thủy sinh hoang dã, khiến việc diệt trừ hoàn toàn tác nhân gây bệnh là không khả thi. Do đó, các bệnh nhiễm cúm lây truyền từ động vật sang người khó có thể bị loại bỏ và mối đe dọa đại dịch vẫn còn tồn tại.

Trên quy mô toàn cầu, một đại dịch cúm có thể bắt đầu nếu một loại virus cúm A mới xuất hiện mà con người có ít hoặc không có khả năng miễn dịch và nó lây lan liên tục giữa người với người.

