WHO nêu lý do chưa thể coi Covid-19 như bệnh cúm mùa

Chiều nay 8.5, đại diện WHO tại Việt Nam và đại diện Bộ Y tế đã có trả lời báo chí về đánh giá diễn biến dịch sau khi Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp.

Trao đổi với báo chí, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, chia sẻ: "Thực tế các ca mắc Covid-19 đang được ghi nhận cho thấy Covid-19 còn hiện hữu, dù WHO đã công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp do Covid-19".

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định Covid-19 hiện không thể coi như bệnh cúm mùa TUẤN DŨNG

Theo TS Angela Pratt, hiện các ca nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm; người dân có miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng do nhiều người đã mắc Covid-19. Nhưng chúng ta cần thay đổi công cụ ứng phó dịch Covid-19; cần hiểu rằng Covid-19 không là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, nhưng không có nghĩa Covid-19 ít nguy hiểm hơn hay đã hết đe dọa sức khoẻ cộng đồng.

TS Angela Pratt lưu ý, Covid-19 không thể như bệnh cúm mùa dù có một số hiện tượng tương đồng. Covid-19 có khác biệt lớn, không theo mùa; còn cúm mùa thường vào mùa đông. Covid-19 hiện vẫn là bệnh vô cùng mới vì chúng ta mới có 4 năm làm quen, còn cúm mùa đã có hàng chục năm nghiên cứu, làm quen.

"Do đó, WHO công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu nhưng không có nghĩa là chấm dứt đại dịch Covid-19", Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch thời gian qua của Việt Nam khi Việt Nam có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp nhất trong khu vực, TS Angela Pratt khuyến nghị Việt Nam cần giữ vững thành quả đã có và không bao giờ lơ là phòng, chống dịch; cần chuẩn bị cho tình huống xảy ra trong tương lai do virus gây dịch vẫn biến đổi khó lường.