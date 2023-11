WHO thông tin về bệnh hô hấp tại Trung Quốc

Các mầm bệnh đã biết

Ngày 24.11, theo thông tin từ Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, từ giữa tháng 10, WHO đã theo dõi dữ liệu từ các hệ thống giám sát của Trung Quốc cho thấy sự gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em tại miền bắc Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo ngày 13.11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã báo cáo về sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp trên toàn quốc, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Sự gia tăng này là do việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 và thời tiết lạnh cũng như do các mầm bệnh đã biết đang lưu hành như cúm, Mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp (RSV), trong đó, viêm phổi do Mycoplasma và RSV được biết là ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn.

Các ca bệnh hô hấp ghi nhận tại Trung Quốc gần đây có nguyên nhân do các mầm bệnh đã biết, không ghi nhận mầm bệnh bất thường SHUTTERSTOCK

Thông qua cơ chế quy định y tế quốc tế, WHO đã đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin dịch tễ học và lâm sàng, cũng như kết quả xét nghiệm từ các trường hợp được báo cáo này và dữ liệu về các xu hướng gần đây trong việc lưu hành mầm bệnh đường hô hấp. Mục đích chính là xác định liệu có "các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán" ở Bắc Kinh và Liêu Ninh như được đề cập trong các báo cáo truyền thông hay không, và liệu đây có phải là những sự kiện riêng biệt hay là một phần của sự gia tăng chung về bệnh hô hấp trong cộng đồng đã biết.

Ngày 23.11, WHO tổ chức một cuộc họp từ xa với các cơ quan y tế Trung Quốc từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc và Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Y tế quốc gia và Cục Quản lý Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia, trong đó các dữ liệu đã được cung cấp cho thấy sự gia tăng số lượng tư vấn ngoại trú và nhập viện ở trẻ em do bệnh viêm phổi do Mycoplasma, RSV, adenovirus và virus cúm kể từ tháng 10. Mức tăng này không bất ngờ do việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19, như đã xảy ra tương tự ở các quốc gia khác

Cơ quan y tế Trung Quốc báo cáo không có thay đổi nào trong biểu hiện bệnh. Chính quyền Trung Quốc khuyến cáo rằng chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới hoặc biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh, mà chỉ có sự gia tăng chung nói trên về các bệnh về đường hô hấp do nhiều mầm bệnh đã biết.

Sự gia tăng bệnh hô hấp không dẫn đến số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng của bệnh viện.

Nên tránh đi du lịch khi có triệu chứng bệnh hô hấp, nếu có thể

Dựa trên thông tin hiện có, WHO khuyến nghị người dân ở Trung Quốc nên tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp, bao gồm các loại vắc xin được khuyến nghị chống lại bệnh cúm, Covid-19 và các mầm bệnh đường hô hấp khác nếu thích hợp; giữ khoảng cách với những người bị bệnh; ở nhà khi bị ốm; được xét nghiệm và chăm sóc y tế khi cần thiết; đeo khẩu trang phù hợp; đảm bảo thông gió tốt; và thực hành rửa tay thường xuyên.

WHO không khuyến nghị bất kỳ biện pháp cụ thể nào đối với du khách đến Trung Quốc. Nói chung, mọi người nên tránh đi du lịch khi có các triệu chứng gợi ý bệnh về đường hô hấp, nếu có thể. Trong trường hợp có các triệu chứng trong hoặc sau khi đi du lịch, khách du lịch được khuyến khích tìm kiếm sự chăm sóc y tế và chia sẻ lịch sử du lịch với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

WHO khuyến cáo không nên áp dụng bất kỳ hạn chế đi lại hoặc thương mại nào dựa trên thông tin hiện có về sự kiện này.