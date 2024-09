Wi-Fi 7 có thể phổ biến tại Việt Nam hay không?

Wi-Fi 7, còn được biết đến với tên gọi 802.11be, là chuẩn công nghệ mạng không dây mới nhất với nhiều cải tiến vượt trội về tốc độ và hiệu suất. Công nghệ này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mạng mượt mà hơn, đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn như truyền phát video 8K, chơi game trực tuyến và thực tế ảo (VR).

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Wi-Fi 7 có thể phổ biến tại Việt Nam trong thời gian tới hay không?

Đầu tư về hạ tầng và thiết bị

Wi-Fi 7 có khả năng cung cấp tốc độ lên tới 46 Gbps, nhanh gấp năm lần so với Wi-Fi 6E. Để sử dụng Wi-Fi 7, người dùng cần có thiết bị hỗ trợ đúng tiêu chuẩn này như bộ định tuyến (router) và các thiết bị kết nối như điện thoại thông minh, máy tính xách tay. Tại Việt Nam, các bộ định tuyến Wi-Fi 7 hiện có giá từ khoảng 2 triệu đồng trở lên, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn cho nhiều người dùng so với các phiên bản trước đó có giá cao hơn.

Tuy nhiên, để khai thác tối đa lợi ích của Wi-Fi 7, người dùng cần có kết nối internet tốc độ cao. Hiện tại, dù tốc độ internet tại Việt Nam đang được cải thiện, nhưng chưa phổ biến rộng rãi với các gói dịch vụ băng thông cao, điều này có thể hạn chế khả năng tận dụng toàn bộ tiềm năng của Wi-Fi 7.



Wi-Fi 7 cho tốc độ cao gấp 6 lần Wi-Fi 6E nhưng đòi hỏi thiết bị cao cấp hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa có quy định tần số và chính sách quản lý

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc triển khai Wi-Fi 7 tại Việt Nam là quy định về tần số. Wi-Fi 7 sử dụng băng tần 6 GHz để tăng tốc độ và giảm nhiễu, nhưng việc sử dụng băng tần này phải tuân thủ các quy định của từng quốc gia. Tại Việt Nam, các quy định về băng tần 6 GHz chưa được cụ thể hóa và cần được phê duyệt bởi cơ quan chức năng trước khi có thể triển khai rộng rãi.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào về chính sách và quy định về việc phổ biến Wi-Fi 7 tại Việt Nam. Chính phủ cần thiết lập khung pháp lý để hỗ trợ triển khai công nghệ mới này mà vẫn đảm bảo an ninh quốc gia.

An toàn và an ninh mạng cần được đẩy mạnh

Việc áp dụng Wi-Fi 7 không chỉ đơn thuần là nâng cấp thiết bị mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về an toàn, an ninh mạng. Với tốc độ cao và khả năng kết nối nhiều thiết bị, Wi-Fi 7 cũng đi kèm với rủi ro bị tấn công mạng cao hơn. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi đòi hỏi các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn, cùng với việc thường xuyên cập nhật phần mềm và giải pháp bảo mật. Các cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để phát triển các giải pháp an ninh mạng tiên tiến, đảm bảo an toàn khi triển khai Wi-Fi 7.

Tóm lại, Wi-Fi 7 có thể trở nên phổ biến tại Việt Nam nếu hạ tầng mạng được nâng cấp và các quy định về tần số được rõ ràng hơn. Mặc dù giá thiết bị đang giảm, việc triển khai rộng rãi còn phụ thuộc vào cải thiện hạ tầng kỹ thuật và an ninh mạng. Nếu những điều kiện này được đáp ứng, Wi-Fi 7 sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến cho người dùng Việt Nam.