'Wicked': Ai đã tạo ra 'mụ phù thủy độc ác'?

** Bài viết tiết lộ nội dung phim



Wicked, tiền truyện của The Wizard of Oz, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Gregory Maguire và vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng cùng tên.

Phim điện ảnh mới của đạo diễn Jon M. Chu là một tác phẩm không chỉ dành cho khán giả thưởng thức mà còn chiêm nghiệm được nhiều góc nhìn đa chiều về công lý, định kiến xã hội và sự tự do. Với kinh phí ước tính khoảng 200 triệu USD, Wicked nhận được 92% đánh giá từ giới chuyên môn và 99% từ khán giả ngay trong ngày chiếu đầu tiên trên thị trường quốc tế.

Cốt truyện phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp và đầy cảm xúc giữa hai phù thủy Elphaba Thropp (Wicked Witch of the West) và Glinda (Good Witch of the South). Elphaba (Cynthia Erivo), một cô gái có làn da xanh từ khi sinh ra, bị xã hội Oz xa lánh và gắn mác là “Mụ phù thủy độc ác”. Dù phải đối mặt với định kiến, cô không mang lòng thù hận mà luôn thể hiện tình yêu thương. Khi gặp Glinda (Ariana Grande), một cô gái xinh đẹp và ngây thơ, cả hai từ những thế giới khác biệt dần trở thành bạn thân trong suốt thời gian học tại trường pháp thuật, cùng đối mặt với những thử thách lớn. Phim khắc họa hành trình trưởng thành của họ trong cuộc tìm kiếm tự do và công lý.

Phim lật mở quá khứ của Phù thủy Độc ác phía Tây, nhân vật phản diện của The Wizard of Oz Ảnh: CGV

Thay đổi định kiến về 'kẻ ác'

Trong suốt hành trình của mình, Elphaba đã đặt niềm tin vào những người quyền lực như Madame Morrible và Pháp sư xứ Oz, nhưng chỉ nhận lại sự lợi dụng và phản bội. Những thất vọng này thúc đẩy cô đứng lên bảo vệ lý tưởng của mình. Đối mặt với sự cô độc và những mất mát, Elphaba kiên định theo đuổi con đường tìm kiếm công lý và chống lại sự áp bức.

Cảnh đáng nhớ nhất trong Wicked là khi “Defying Gravity” vang lên, Elphaba bay lên bầu trời, như một tuyên ngôn mạnh mẽ về việc vượt qua mọi giới hạn xã hội. Cảnh này không chỉ là một khoảnh khắc âm nhạc đỉnh cao, mà còn là biểu tượng cho sự tự do và sự quyết tâm không khuất phục trước những khó khăn.

Hành trình đấu tranh thay đổi định kiến xã hội là thông điệp chính của phim Ảnh : CGV

Trong Wicked, cái ác không phải lúc nào cũng đơn giản và rõ ràng, mà đôi khi xuất phát từ những tổn thương, sự hiểu lầm hoặc những quyết định khó khăn trong cuộc sống. Phim khuyến khích chúng ta nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, bởi thiện và ác không phải lúc nào cũng phân định rạch ròi.



Ngoài ra, Wicked còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tự do và công lý. Bộ phim nhắc nhở khán giả rằng, dù tự do và công lý là những giá trị khó đạt được, nhưng sự đấu tranh vì chúng xứng đáng được trân trọng.

Ariana Grande và Cynthia Erivo mang âm nhạc chạm đến trái tim

Không chỉ mang đến một cốt truyện hấp dẫn, Wicked còn làm mới những giai điệu quen thuộc từ vở nhạc kịch gốc với phối khí hiện đại, kết hợp với hình ảnh đẹp mắt, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc thú vị. Ariana Grande và Cynthia Erivo, với giọng hát đặc biệt và khả năng thể hiện cảm xúc sâu sắc cùng phong cách và kỹ thuật riêng biệt của mỗi người.

Ariana Grande sở hữu chất giọng lirico soprano với âm vực gồm 4 quãng 8. Chất giọng sáo lên được những nốt cao một cách mạnh mẽ, giúp cô nổi bật trong những bản nhạc cần sự chính xác và độ vang, như trong Defying Gravity. Nhạc được cô thể hiện với sự lãng mạn và du dương, đồng thời kiểm soát được những nốt cao chói lọi mà không bị vỡ. Khi thể hiện Popular hay Defying Gravity, Grande biết cách điều chỉnh tông giọng để tạo sự chuyển động cảm xúc trong từng câu hát, từ những đoạn nhẹ nhàng đến những đỉnh cao đầy nội lực.

Màn trình diễn ấn tượng của các diễn viên đã khiến khán giả vỗ tay không ngừng Ảnh: CGV

Cynthia Erivo, với giọng mezzo-soprano mạnh mẽ, lại có khả năng truyền tải cảm xúc qua từng câu hát. Giọng cô có sự phong phú về âm sắc và rất giàu cảm xúc, giúp cô dễ dàng thể hiện sự sâu sắc và mạnh mẽ trong các bài hát như Defying Gravity. Erivo có thể điều chỉnh tông giọng một cách tinh tế, dễ dàng chuyển từ những nốt trầm ấm áp đến những nốt cao đầy đột phá, luôn duy trì được sự mượt mà và dễ chịu cho người nghe, ngay cả khi có sự thay đổi đột ngột trong cao độ.

Cách phối hợp và điều chỉnh tông giọng giữa Ariana Grande và Cynthia Erivo trong các bài hát như Popular và Defying Gravity là một điểm nhấn. Khi cả hai hát cùng nhau, Grande mang đến sự nhẹ nhàng và ngọt ngào, trong khi Erivo bổ sung thêm chiều sâu và sức mạnh. Sự kết hợp này tạo nên một sự đối lập nhưng rất hòa hợp, khiến cho bài hát vừa có sự tươi mới, vui tươi, lại vừa có sự sâu lắng và cảm động. Khi họ hát solo, cả hai đều có khả năng điều chỉnh giọng hát của mình để làm nổi bật cảm xúc mà họ muốn truyền tải, từ sự cô đơn, mất mát đến niềm hy vọng, tự do.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự kết hợp giữa các diễn viên khác như trong bài hát Dancing Through Life, sự kết hợp giữa Jonathan Bailey và Ariana Grande mang đến một tiết tấu vui tươi và năng lượng trẻ trung, trong khi màn trình diễn The Wizard and I giữa Cynthia Erivo và Dương Tử Quỳnh lại mang đến sự hòa hợp tuyệt vời giữa sức mạnh và sự duyên dáng. Màn trình diễn truyền tải cảm xúc sâu sắc, khi họ cùng nhau thể hiện ước mơ và khát vọng của nhân vật.

Với thời lượng 2 giờ 40 phút, phim mới chỉ giới thiệu các tuyến nhân vật, dành cao trào cho phần hai Ảnh: CGV

Nhận nhiều lời khen nhờ diễn xuất và âm nhạc xuất sắc, phim vẫn tồn tại một số hạn chế nhỏ như tiết tấu chưa cân bằng, tông màu không đồng nhất, và thời lượng kéo dài 2 giờ 40 phút. Tuy nhiên, thời gian này được xử lý khéo léo, khiến khán giả không cảm thấy dài dòng.

Những thiếu sót này rất nhỏ so với tổng thể, và Wicked vẫn là một bộ phim đáng xem trong mùa cuối năm 2024. Phần hai của phim dự kiến ra mắt năm 2025.