Ariana Grande khiến khán giả phát hoảng với hình ảnh mới

Vóc dáng mảnh khảnh của biểu tượng nhạc pop sinh năm 1993 xuất hiện ở vị trí trung tâm trong buổi chụp hình cùng dàn diễn viên Wicked. Ariana Grande mặc một chiếc váy dáng dài hở ngực, cổ khoét sâu, để lộ xương quai xanh cùng phần ngực trần.

Ariana Grande khiến công chúng hoảng sợ với cơ thể "gầy trơ xương" ẢNH: DAILYMAIL

Sau khi xuất hiện tại sự kiện này cùng các bạn diễn Cynthia Erivo và Jonathan Bailey, Ariana Grande đã khiến người hâm mộ hoảng sợ vì ngoại hình đã có những thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây.

"Cô ấy chỉ còn da bọc xương", một người có mặt tại sự kiện diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) cho biết. "Ariana trông gầy một cách đáng báo động", một người dùng khác đồng ý, trong khi người thứ ba hỏi: "Ariana vẫn luôn gầy như thế này sao?".

"Tôi yêu Ariana và tôi không nghĩ mọi người nên bình luận về cơ thể của người khác. Nhưng với trường hợp này thì phải thừa nhận rằng, cô ấy trông thực sự ốm yếu", "Tôi hy vọng cô ấy ổn"; "Tôi biết Ariana vốn dĩ có thân hình nhỏ nhắn nhưng nhìn cô ấy bây giờ thật đáng lo", hầu hết khán giả đều xót xa trước hình ảnh xuống sắc của chủ nhân bản hit Side to Side.

Giọng ca 9X và bạn diễn Cynthia Erivo đều có ngoại hình nhỏ nhắn và gầy gò ẢNH: DAILYMAIL

Không chỉ có Ariana Grande mà bạn diễn của cô trong phim Wicked - Cynthia Erivo cũng bị la ó về việc sụt giảm cân nặng trầm trọng. Một số người châm chọc: "Không có ý thù ghét nhưng tôi chỉ muốn hỏi họ có bị bỏ đói trong quá trình quay phim không?"; "Họ ổn chứ? Hãy mua cho những người phụ nữ này một chiếc bánh hamburger"; "Ariana và Cynthia trông gầy gò và ốm yếu đến đáng sợ".

Tuy nhiên, những người hâm mộ khác đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ các cô gái, nhiều người chỉ ra rằng Ariana Grande vốn là một người phụ nữ gầy tự nhiên.

Ariana Grande muốn người hâm mộ thôi nhắc đến ngoại hình của mình ẢNH: DAILYMAIL

Vào tháng 4.2023, nữ ca sĩ Thank U, Next đã đáp trả những kẻ chế giễu ngoại hình và khẳng định mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết sau khi những bức ảnh so sánh cân nặng của cô qua nhiều năm lan truyền trên mạng.

Lý giải cho việc sụt cân, Ariana Grande trước đây từng thừa nhận cô đã sử dụng nhiều thuốc chống trầm cảm, ăn uống kém và đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời.