Sản phụ bị trầm cảm đem con 10 tháng tuổi cho người khác

Chiều 30.9, tin từ Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 (TP.HCM) giúp gia đình sản phụ bị trầm cảm nhận lại con gái 10 tháng tuổi, sau khi bé được mẹ đem cho 2 vợ chồng hiếm muộn ở TP.Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, một phụ nữ 29 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, bị trầm cảm sau sinh nên tâm lý và tinh thần không ổn định, đã mang con gái 10 tháng tuổi của mình cho một cặp vợ chồng lạ nhận nuôi.

Đến ngày 27.9, người thân trong gia đình sản phụ phát hiện sự việc liền đến Công an P.Tân Thuận Tây trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Nhận tin báo, Công an P.Tân Thuận Tây nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do vợ chồng nhận nuôi cháu bé không để lại thông tin nào. Mẹ của bé chỉ nhớ đã quen biết cặp vợ chồng trên tại một hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng xã hội Facebook.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an P.Tân Thuận Tây xác định cặp vợ chồng nhận nuôi cháu bé là người bị hiếm muộn, đang tạm trú ở TP.Phú Quốc, nên nhờ Công an TP.Phú Quốc hỗ trợ truy tìm. Từ đó, Công an TP.Phú Quốc nhanh chóng rà soát thông tin, tìm người nhận nuôi cháu bé.

Đến sáng 29.9, Công an TP.Phú Quốc đã mời những người liên quan đến làm việc và chứng kiến việc gia đình người phụ nữ nhận lại con từ 2 vợ chồng đã nhận nuôi cháu bé.

Gia đình sản phụ gửi lời cám ơn Công an TP.Phú Quốc và Công an P.Tân Thuận Tây đã hỗ trợ tìm kiếm cháu bé, trao lại cho gia đình; đồng thời gửi lời cám ơn hai vợ chồng ở Phú Quốc đã chăm sóc bé khỏe mạnh trong những ngày nhận nuôi.