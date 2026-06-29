Ngay sau khi lên sóng, tập 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai nhanh chóng tạo sức hút khi thu về hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng nghìn lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay từ vòng giới thiệu và chọn đội thách đấu, các anh tài đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng bước ra khỏi “vùng an toàn” để mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả.

Xem buổi giao lưu trực tuyến trên các nền tảng Báo Thanh Niên và iHayTV ẢNH: ĐÔNG DƯƠNG

Bên cạnh phần solo, nhóm Tình đầu rực cháy gồm Will, K.O, Toki Thành Thỏ và Hồ Đông Quan khiến người xem không thể rời mắt với tiết mục Chạm làn môi em. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, cả bốn nghệ sĩ đều không giấu được sự xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Ngoài những phút giây bùng nổ trên sân khấu, các thành viên còn ghi điểm bởi loạt khoảnh khắc gần gũi, hài hước trong sinh hoạt tại nhà chung.

Để hiểu thêm về hành trình tập luyện, sinh hoạt cũng như những câu chuyện hậu trường thú vị của nhóm Tình đầu rực cháy, mời quý khán giả đón xem chương trình livestream On Trending vào lúc 15 giờ 30 ngày 29.6 trên các nền tảng Thanh Niên Online, Fanpage, Zalo Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.