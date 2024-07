Will Smith ra mắt ca khúc mới

Giải thưởng BET của đài Black Entertainment Television (Mỹ) công nhận thành tựu của những người Mỹ gốc Phi trong các lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất, thể thao và giải trí. Will Smith quay trở lại xuất phát điểm âm nhạc của mình bằng việc ra mắt ca khúc mới You Can Make It.



Will Smith trình diễn trên sân khấu lễ trao giải BET hôm 30.6 CNN

"Bạn phải chịu đựng địa ngục càng đen tối/Bạn sẽ tận hưởng thiên đường càng tươi sáng/Cú ngã càng khó khăn, bạn càng bay cao", Will Smith rap trên sân khấu.

Màn trình diễn của Will Smith tại lễ trao giải BET diễn ra sau lần xuất hiện bất ngờ của anh tại lễ hội Coachella hồi tháng 4.2024, khi anh trình bày một bản cover ca khúc sôi động Men In Black được phát hành cùng với bộ phim ăn khách cùng tên do anh đóng chính vào năm 1997.

Ca khúc mới của ngôi sao phim Independence Day là sản phẩm solo đầu tiên của anh sau nhiều năm, đánh dấu lần phát hành âm nhạc lớn đầu tiên của nam tài tử kể từ album Lost and Found năm 2005.

Will Smith từng 4 lần giành giải Grammy ở hạng mục trình diễn rap, cả solo và bộ đôi hoặc nhóm nhạc. Với tư cách là nghệ sĩ solo, Will Smith đã giành giải Grammy trình diễn rap xuất sắc vào năm 1998 với Men In Black và sau đó là Gettin' Jiggy with It vào năm 1999.