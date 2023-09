WinCommerce nhận giải ‘Nhà bán lẻ của năm’ tại Asia Fruit Awards 2023

Theo đó, "Nhà bán lẻ của năm" (Produce Retailer of the Year) là giải thưởng uy tín do tạp chí Asiafruit đánh giá dựa trên các yếu tố: quy mô phát triển hệ thống; danh mục trái cây - rau quả tươi đa dạng và chất lượng; các chương trình ưu đãi, quảng bá nông sản; hệ thống vận hành, quản lý kho và phân phối sản phẩm. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Asiafruit Congress diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08.09.2023 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Là doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng, WinCommerce được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tại châu Á có nhiều hoạt động nổi trội, phát triển mạnh mẽ trong ngành bán lẻ nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce chia sẻ: "Được bình chọn là Nhà bán lẻ của năm là một vinh dự lớn đối với chúng tôi. WinCommerce đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối hàng triệu người tiêu dùng với các sản phẩm tươi ngon chất lượng. Chúng tôi luôn kiên định với trách nhiệm cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời hoàn thành sứ mệnh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam".

Đa dạng hóa mô hình bán lẻ

Sau hơn 8 năm hoạt động, thị trường bán lẻ chứng kiến sự đổi mới của WinCommerce trong việc nâng cấp các mô hình điểm bán để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong đó, mô hình siêu thị mới của WinMart dành cho khách hàng cao cấp và tầm trung tại các thành phố lớn hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm mua sắm. Còn mô hình cho chuỗi cửa hàng tiện ích WinMart+ với danh mục hàng hóa "Rẻ hơn - Chất lượng hơn" phù hợp với nhóm khách hàng tại khu vực nông thôn và vùng ven các tỉnh thành. Các mô hình đều được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực.

Với mạng lưới hệ thống hơn 3.500 siêu thị và cửa hàng trên 63 tỉnh thành, WinMart/WinMart+ luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, cung cấp các sản phẩm "Tươi ngon thượng hạng" đến hơn 32 triệu khách hàng mỗi tháng.

Danh mục sản phẩm chất lượng cao, đa dạng chủng loại

Chú trọng vào việc nâng cao thương hiệu Việt, WinCommerce luôn duy trì tỷ lệ hàng nội địa trên 90%, trong đó doanh thu từ nông sản chiếm 30%. Đặc biệt, hàng hóa được WinCommerce phân phối trong hệ thống luôn đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về hồ sơ chứng từ, quy trình sản xuất, trồng trọt, đặc biệt là nông sản được kiểm tra an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

WinCommerce còn bổ sung các mặt hàng nhập khẩu như trái cây từ Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc,... với sản lượng lên đến 25.000 tấn/năm. Trái cây nhập khẩu trực tiếp luôn được khách hàng yêu thích bởi mẫu mã, chất lượng, và độ uy tín của các nước nhập khẩu. Đây cũng là chiến lược cung ứng hàng hóa của WinCommerce nhằm phục vụ tốt hơn, đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận được đa dạng hàng hóa.

"WinCommerce đã thành công trong việc tiếp cận nhiều nguồn cung ứng rau củ quả tươi và phát triển mối quan hệ trực tiếp với các nhà cung cấp nội địa và toàn cầu. Chính điều này đã giúp WinCommerce trở nên nổi bật trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cho người tiêu dùng", ông John Hey, đại diện tạp chí Asiafruit nhận định.

Ngoài ra, hệ thống bán lẻ còn phân phối độc quyền nhãn hiệu rau sạch WinEco - nổi tiếng về sản phẩm tự trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. WinCommerce luôn cam kết tham gia vào quá trình trồng trọt, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Đơn vị đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đạt chuẩn 4 không: không sử dụng giống biến đổi gen, không chất kích thích sinh trưởng, không thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép, và không chất bảo quản thực phẩm.

Đội ngũ vận hành chuyên nghiệp

Với đặc thù khối lượng hàng hóa lớn, đa dạng chủng loại và tần suất đặt hàng ở mức cao, WinCommerce đã có bước đi quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng hệ thống logistic nội bộ và quản lý kho. Nhờ hệ thống có khả năng tính toán, lên đơn hàng, điều phối các chuyến xe trung chuyển từ kho hàng đến các điểm bán theo lộ trình tối ưu với thời gian nhanh chóng, từ đó giúp giảm được chi phí vận chuyển trên các sản phẩm. Được biết 100% hàng hóa của WinCommerce đều được tập trung và kiểm tra chất lượng đạt chuẩn trước khi phân phối tới điểm bán. Tại đây, WinCommerce trưng bày hàng hóa trên quầy kệ có đầy đủ thông tin tem nhãn sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chất lượng tươi ngon cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Tinh thần phụng sự hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt

WinCommerce cam kết luôn đồng hành, san sẻ cùng người tiêu dùng. Cụ thể, WinCommerce đã làm việc với các nhà cung cấp để áp dụng chính sách bình ổn giá, giảm giá thành sản phẩm kết hợp với các chương trình khuyến mại, tặng quà. Đơn vị này cho biết sẽ tăng cường các chương trình khuyến mại áp dụng ưu đãi lên tới 30% cho nhiều ngành hàng, chương trình Hội viên WIN giúp người tiêu dùng tiết kiệm 20% cả năm cho toàn bộ sản phẩm rau sạch WinEco.

Chiến thắng giải thưởng "Nhà bán lẻ của năm" là động lực để WinCommerce nỗ lực hơn nữa trong việc tối ưu vận hành hệ thống, tiếp tục cung ứng các sản phẩm tươi ngon thượng hạng với chi phí hợp lý cho hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt, đóng góp vào sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.