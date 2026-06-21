Windows 11 26H2 có thể là bản cập nhật 'vô hình' nhất của Microsoft

Theo Techspot, Microsoft đang tiếp tục thay đổi cách phát hành Windows 11, khi phiên bản 26H2 nhiều khả năng sẽ không còn là một bản nâng cấp lớn theo nghĩa quen thuộc. Thay vì đưa vào loạt tính năng mới, Windows 11 26H2 dự kiến được triển khai dưới dạng enablement package, tức gói kích hoạt các thay đổi đã có sẵn trong hệ điều hành.

Cách làm này tương tự Windows 11 25H2. Với những máy đã chạy Windows 11 24H2 hoặc 25H2, quá trình nâng cấp lên 26H2 có thể chỉ cần tải một gói nhỏ, khởi động lại một lần và hoàn tất sau vài phút. Người dùng thông thường thậm chí có thể không nhận thấy khác biệt rõ ràng trên giao diện desktop sau khi cập nhật.

Windows 11 26H2 có thể chỉ mất vài phút để nâng cấp, thay vì những đợt cập nhật lớn kéo dài trước đây ẢNH: TẠO BỞI AI

Điều này cho thấy Microsoft đang giảm vai trò của các bản cập nhật tính năng hằng năm. Trước đây, mỗi phiên bản Windows mới thường đi kèm nhiều thay đổi dễ nhận thấy. Nhưng từ Windows 11 24H2, hãng bắt đầu giữ các phiên bản kế tiếp trên cùng một nền tảng kỹ thuật, còn tính năng mới được phân phối dần qua các bản cập nhật tích lũy hằng tháng.

Với mô hình này, Windows 11 26H2 chủ yếu đóng vai trò gia hạn vòng đời hỗ trợ thay vì mở ra một giai đoạn tính năng mới. Các phiên bản Home, Pro, Pro EDU và Pro for Workstations sẽ được hỗ trợ đến tháng 10.2028, trong khi Enterprise, Education và IoT Enterprise kéo dài đến tháng 10.2029.

Yêu cầu phần cứng cũng không thay đổi. Các thiết bị đã chạy được Windows 11 24H2 hoặc 25H2 sẽ đủ điều kiện lên 26H2, với cấu hình tối thiểu gồm RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB và bộ xử lý 64 bit hai nhân.

Song song đó, Windows 11 26H1 được cho là dành cho một số nền tảng chip mới như Nvidia N1 và Snapdragon X2. Tuy nhiên, bản này không mang tính năng riêng đáng kể cho người dùng phổ thông.

Nếu Microsoft tiếp tục hướng đi này, số hiệu Windows mới sẽ ngày càng giống một mốc bảo trì hơn là dấu hiệu của thay đổi lớn. Với người dùng, đó có thể là tin tốt: cập nhật Windows bớt ồn ào, nhanh hơn và ít làm gián đoạn công việc hơn.