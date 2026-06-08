Windows 11 sắp cải tiến menu chuột phải

Theo Neowin, Windows 11 khi mới ra mắt đã mang đến các menu ngữ cảnh (menu chuột phải) được thiết kế lại nhằm mang đến cho người dùng một giao diện đơn giản và hiện đại hơn. Tuy nhiên, khách hàng đã nhanh chóng phát hiện những thay đổi này để lại nhiều điểm bất cập. Nhiều người dùng bày tỏ sự không hài lòng với hiệu suất hoạt động chậm chạp của menu mới. Số khác lại thấy dạng thiết kế hai tầng rườm rà, nơi rất nhiều tùy chọn quen thuộc bị ẩn giấu một cách phiền toái phía sau nút 'Show more options' (Hiển thị thêm tùy chọn). Thêm vào đó, qua nhiều năm phát triển, các menu này ngày càng trở nên lộn xộn và quá tải.

Microsoft lên tiếng xác nhận sửa đổi menu chuột phải của Windows 11

Trong khi Microsoft từng bước khắc phục được rất nhiều điểm nhức nhối trên khắp hệ điều hành Windows 11, các menu ngữ cảnh này phần lớn vẫn bị bỏ quên và giữ nguyên không đổi suốt thời gian qua. Giờ đây, Microsoft cuối cùng đã biết lắng nghe những phản hồi từ phía người dùng. Theo đó, trưởng bộ phận thiết kế và nghiên cứu cho Windows tại Microsoft Marcus Ash đã chính thức phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X, xác nhận rằng công ty đang nỗ lực khắc phục triệt để các menu ngữ cảnh của Windows 11.

Một menu chuột phải Windows 11 đã được đơn giản hóa giống với Windows 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo công bố, các menu ngữ cảnh được làm lại này được kỳ vọng sẽ hoạt động nhanh hơn, đơn giản hơn theo mặc định và đặc biệt là "có thể cấu hình theo những gì người dùng sử dụng nhiều nhất". Dù ý nghĩa chính xác của khả năng cấu hình này hiện vẫn chưa được làm rõ, tương tự như việc liệu Microsoft có tiếp tục giữ lại menu cổ điển song song với menu hiện đại hay không, nhưng theo đại diện Microsoft, sự chờ đợi của người dùng sắp kết thúc khi ông hứa sẽ sớm chia sẻ cách tiếp cận của công ty.

Các menu ngữ cảnh cải tiến này rất có thể sẽ xuất hiện đầu tiên trong các bản dựng xem trước (preview build) của Windows 11 thuộc kênh thử nghiệm Experimental, vốn thường được tung ra vào mỗi thứ sáu hằng tuần. Trong lúc chờ đợi, người dùng cũng có thể thử tự dọn sạch và tăng tốc menu trên PC bằng công cụ bên thứ ba có tên Windows 11 Context Menu Manager.

Nhìn chung, việc Microsoft quyết định cải tiến menu chuột phải sau khi đã tối ưu thành công menu Start và thanh tác vụ là một tín hiệu rất đáng mừng cho cộng đồng công nghệ. Động thái này chứng minh hãng đang thực sự lắng nghe những chỉ trích của khách hàng để hoàn thiện hệ điều hành.