Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 7 bỗng 'lội ngược dòng', thị phần tăng mạnh

Kiến Văn
Kiến Văn
03/10/2025 14:14 GMT+7

Theo số liệu mới nhất từ Statcounter, thị phần của các phiên bản Windows đã có những biến động đáng chú ý trong tháng 9.2025, đặc biệt là Windows 7.

Đặc biệt, mặc dù ngừng cập nhật từ tháng 1.2020, Windows 7 đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng. Cụ thể, thị phần của Windows 7 đã tăng từ 3,59% trong tháng 8 lên 9,61% trong tháng 9.

Thị phần Windows 7 bất ngờ tăng chóng mặt - Ảnh 1.

Windows 7 đã không còn được Microsoft hỗ trợ 5 năm

ẢNH: AFP

Ngược lại, các phiên bản Windows khác lại có xu hướng sụt giảm. Windows 11 giảm nhẹ từ 49,08% xuống 48,94%, trong khi Windows 10 chứng kiến sự sụt giảm lớn hơn, từ 45,53% xuống 40,5%.

Lý do nào khiến Windows 7 tăng trưởng trở lại

Sự gia tăng đột biến của Windows 7 chủ yếu diễn ra tại châu Á, nơi thị phần của phiên bản này tăng vọt từ 5,64% trong tháng 8 lên 18,67% trong tháng 9. Đáng chú ý, con số này thậm chí chỉ là 2,32% vào tháng 7.

Mặc dù sự trở lại của Windows 7 có thể gây bất ngờ, Statcounter chưa đưa ra lời giải thích cho hiện tượng này. Điều này đặt ra câu hỏi về tính chính xác của số liệu và liệu có sai sót trong quá trình thống kê hay không, vì vậy các số liệu chỉ đơn giản là tham khảo.

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10.2009, Windows 7 đã trở thành hệ điều hành phổ biến trên máy tính một khoảng thời gian dài. Microsoft chính thức kết thúc hỗ trợ ban đầu cho Windows 7 vào tháng 1.2015 và kết thúc hỗ trợ kéo dài vào tháng 1.2020. Những khách hàng Windows 7 sau đó muốn tiếp tục được hỗ trợ sẽ phải chuyển sang chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) do phần lớn thiết bị Windows 7 sẽ không thể hỗ trợ các yêu cầu phần cứng của Windows 11.

Windows 7 hệ điều hành bản cập nhật Windows 10
