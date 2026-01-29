Windows 7 và Vista vừa được cộng đồng 'hồi sinh'

Theo PC World, một người dùng mới đây đã giúp hai hệ điều hành này có thể cài đặt và sử dụng trở lại thông qua bộ cài ISO đã được chỉnh sửa. Dự án này được thực hiện với mục tiêu phục vụ những người dùng muốn tiếp tục sử dụng phần mềm và thiết bị cũ mà các phiên bản Windows mới không còn hỗ trợ.

Các bản ISO được chia sẻ đã tích hợp nhiều bản vá quan trọng nhất có thể, ví dụ như Windows Vista đã được cập nhật bản vá bảo mật đến tháng 1.2026 thông qua chương trình Premium Assurance Updates, giúp quá trình cài đặt trở nên thuận tiện hơn so với việc tìm kiếm từng bản cập nhật riêng lẻ như trước đây. Tuy vậy các bản vá này không đồng nghĩa với việc hệ điều hành an toàn như Windows hiện đại.

Dù được cập nhật bản vá mới nhất, Windows 7 và Vista vẫn gặp nguy cơ từ lỗi bảo mật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Một trong những lý do lớn khiến Windows 7 vẫn được ưa chuộng là khả năng tương thích với các ứng dụng và thiết bị cũ. Nhiều người dùng cho biết họ vẫn cần Windows 7 để chạy các phần mềm hoặc chép nhạc vào các máy MP3 cũ vốn yêu cầu driver và phần mềm đã không được cập nhật phiên bản mới trên Windows 10 hay Windows 11.

Ngoài ra, giao diện quen thuộc và cách vận hành đơn giản của Windows 7 cũng được xem là phù hợp với người dùng không có nhu cầu cao về tính năng mới hay tích hợp AI. Tuy nhiên Windows 7 và Vista đã ngừng hỗ trợ bảo mật nên việc sử dụng trên máy tính kết nối internet cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng hệ điều hành cũ trong môi trường ngoại tuyến, trên máy ảo và khi mục đích chính là chạy ứng dụng cũ hoặc thiết bị đời trước.

Theo số liệu thống kê thị phần vào tháng 11.2025 từ StatCounter, Windows 11 chiếm khoảng 53,7% trong tổng số hệ điều hành Windows trên máy tính để bàn, trong khi phiên bản cũ hơn như Windows 10 vẫn chiếm khoảng 42,7%.