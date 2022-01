World Cup 2022: Tuyển Nhật Bản xin chính phủ nới cách ly trước 2 trận quyết định

Với vị trí nhì bảng B ở vòng loại thứ 3, tuyển Nhật Bản rất cần những cầu thủ có trạng thái tốt nhất để giành kết quả khả quan trong trận gặp Trung Quốc (ngày 27.1) và đội đầu bảng Ả Rập Xê Út (ngày 1.2) ở Saitama để thắp sáng cơ hội góp mặt tại VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu một lần nữa lại đối mặt với khó khăn về lực lượng khi một số tuyển thủ sẽ rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” do quy định cách ly để phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản. Theo đó, sau 2 trận trên, các cầu thủ của tuyển Nhật Bản sẽ bị cách ly 2 tuần nhằm tuân thủ các quy định cách ly, trước khi trở về chơi cho các CLB trong nước.

Với quy định này, các tuyển thủ đang khoác áo CLB Kawasaki Frontale và Urawa Red Diamonds là Hiroki Sakai, Miki Yamane, Shogo Taniguchi (hậu vệ), Ataru Esaka, Yasuto Wakizaka (tiền vệ) sẽ khó xử nếu được triệu tập lên tuyển do 2 đội này sẽ đá Siêu cúp Nhật Bản vào ngày 12.2. Bởi sau trận gặp Ả Rập Xê Út, họ sẽ bị cách ly đến hết ngày 14.2.





Trong khi đó, ông Hiroshi Mikitani, Chủ tịch của CLB Vissel Kobe đã phản đối dữ dội trên Twitter của mình vì chân sút kỳ cựu Yuya Osako sẽ không thể tham gia cùng đội cho đến khi J-League mùa mới khai mạc nếu được HLV Moriyasu triệu tập.

Trước tình cảnh trên, Chủ tịch JFA Kozo Tashima và Mitsuru Murai (chủ tịch J-League) đã quyết định cùng gửi đơn đề nghị nới lỏng quy định cách ly cho tuyển quốc gia lên chính phủ. Yasuharu Sorimachi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cho đến nay. Nhưng chúng tôi thực sự hy vọng rằng chính phủ sẽ đánh giá và thay đổi nó".

Trước đó, do quy định phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ, HLV Moriyasu cũng đã phải thay đổi kế hoạch do tuyển Nhật Bản không thể thiết lập các trận giao hữu làm nóng trước 2 lượt trận ở bảng B sắp tới. Nhà cầm quân này vẫn tiếp tục gặp thách thức lớn khi có rất ít ngày để tập trung đội tuyển do các ngôi sao thi đấu ở châu Âu luôn gặp trở lại về việc di chuyển vì phải thi đấu cho CLB đến sát lịch thi đấu quốc tế của FIFA.