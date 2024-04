Xả nước thải ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 1 tỉ đồng

Ngày 20.4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may do có vi phạm về môi trường khi xả nước thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp dệt may Phố Nối (địa chỉ tại H.Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo đó, vào chiều 9.4, đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Phố Nối phát hiện tại khu vực hố ga chứa nước mưa của Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn có nước thải màu nâu đỏ, có hơi nước bốc lên và chảy ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp.

Tại khu vực hố ga chứa nước mưa của Công ty may thêu Khải Hoàn, lực lượng chức năng phát hiện có nước thải màu nâu đỏ chảy vào hệ thống thoát nước mưa C.T.V

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã cô lập khu vực có nước thải, tạm dừng cấp nước sạch đối với các dự án đang hoạt động trong khuôn viên Công ty may thêu Khải Hoàn. Tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường sáng 10.4, do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chủ trì cho thấy, trong Công ty may thêu Khải Hoàn có 4 doanh nghiệp thuê nhà xưởng.

Trong đó, Công ty TNHH sản xuất Sweet Land-Tex hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm có đường ống thoát nước sinh hoạt từ tầng 2 đang chảy vào hố ga thoát nước mưa và có 1 đường ống trực tiếp xả vào hệ thống thoát nước mưa.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Hưng Yên đối với Công ty Sweet Land-Tex C.T.V

Căn cứ biên bản vi phạm, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Sweet Land-Tex 300 triệu đồng, xử phạt Công ty may thêu Khải Hoàn 400 triệu đồng, do có tình tiết tăng nặng là không phối hợp xử lý vụ việc. Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục hậu quả đã gây ra.

Trước đó, vào ngày 10.4, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH dệt may Đại Hoa (thuộc Khu công nghiệp dệt may Phố Nối) số tiền 350 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm là xả nước thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa.