Xã rộng nhất nước được giữ nguyên sau sắp xếp, đổi tên thành xã Buôn Đôn

Ngày 22.4, thông tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này sau khi lấy ý kiến người dân vừa qua sẽ được kỳ họp HĐND tỉnh thông qua trong những ngày tới.

Theo dự thảo đề án này, tỉnh Đắk Lắk có 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm:18 phường, 13 thị trấn và 149 xã) sẽ tiến hành thực hiện sắp xếp thành 67 đơn vị hành chính cấp xã mới (gồm: 7 phường, 60 xã), giảm 113 đơn vị hành chính (gồm: 11 phường, 13 thị trấn 89 xã) đạt tỷ lệ 62,77%.

Trong đó, thực hiện sắp xếp 173 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 18 phường, 13 thị trấn, 142 xã).

Có 7 xã không thực hiện sắp xếp, gồm: Ia Rvê, Ia Lốp (H.Ea Súp), Krông Na (H.Buôn Đôn), Ea H'leo (H.Ea H'leo), Vụ Bổn (H.Krông Pắk), Ea Trang (H.M'Đrắk), Krông Nô (H.Lắk). Lý do các xã này đủ tiêu chuẩn không phải thực hiện sắp xếp.

Trong số các xã trên, xã Krông Na được giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đổi tên thành xã Buôn Đôn. Đây cũng là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất Đắk Lắk và cả nước (1.113,79 km², đạt 2.227,58% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 6.582 người, đạt 131,64% so với tiêu chuẩn).

Xã Krông Na (H.Buôn Đôn) được đổi tên thành xã Buôn Đôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Buôn Đôn là địa phương có nhiều voi ở Đắk Lắk ẢNH: T.C

Dự thảo đề án cũng nêu rõ cơ sở và lý do của việc không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đối với xã Buôn Đôn là xã này có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đã đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định; đồng thời là xã biên giới, có địa hình đồi núi, chia cắt phức tạp, hiểm trở, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,93%, có vị trí đặc biệt quan trọng đến quốc phòng, an ninh biên giới và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Nếu nhập thêm 1 xã vào thành 1 xã mới có sự giãn cách lớn về diện tích tự nhiên, gây khó khăn trong quản lý của chính quyền cấp xã, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia.

Việc đặt tên xã Buôn Đôn vì địa danh này đã gắn liền với lịch sử, truyền thống, văn hóa, thương hiệu du lịch hiện có của địa phương.

H.Buôn Đôn là vùng đất vốn nổi tiếng từ xưa với truyền thống săn bắt, thuần dưỡng voi rừng, hiện là điểm du lịch thu hút ở Đắk Lắk. Huyện này có 7 xã, ngoài xã Krông Na giữ nguyên và đổi tên, 6 xã còn lại được sắp xếp, sáp nhập thành 2 xã.