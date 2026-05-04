Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xác cá voi nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
04/05/2026 15:44 GMT+7

Một xác cá voi dài khoảng 4 m, nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai, mang nhiều vết thương, nghi thuộc loài hiếm sống ở vùng biển sâu.

Ngày 4.5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn, Phó bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai), cho biết người dân đang phối hợp đưa xác cá voi vào bờ để chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường theo tập quán ngư dân.

Xác cá voi nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai - Ảnh 1.

Người dân phối hợp đưa xác cá voi vào bờ để chôn cất theo tập quán ngư dân

ẢNH: V.T

Theo ông Toàn, xác cá voi dài khoảng 4 m, nặng khoảng hơn 2 tấn. Do kích thước lớn, người dân đã báo cáo chính quyền để được hỗ trợ xử lý.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3.5, ngư dân phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng suy yếu, có nhiều vết thương ở lưng và mắt. Hàng chục người đã nỗ lực đẩy cá trở lại biển. Tuy nhiên, đến trưa 4.5, con cá được phát hiện đã chết, cách bờ vài trăm mét.

Theo người dân, xác cá này có hình dáng đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân nhận định đây có thể là cá voi mõm khoằm Cuvier, một loài cá voi hiếm gặp, thường sống ở vùng biển sâu.

Xác cá voi nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai - Ảnh 2.

Xác cá này có hình dáng đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo

ẢNH: V.T

Cá voi mõm khoằm Cuvier được ghi nhận có khả năng lặn sâu tới khoảng 3.000 m và ở dưới nước hàng giờ liền. Cá trưởng thành dài 5 - 7 m, nặng khoảng 2,5 tấn, ít khi xuất hiện gần bờ.

Tin liên quan

Xác cá voi nặng gần 5 tấn trôi dạt vào bãi biển Nghệ An

Xác cá voi nặng gần 5 tấn trôi dạt vào bãi biển Nghệ An

Xác một con cá voi dài gần 10 m, nặng khoảng 5 tấn trôi dạt vào bãi biển, được chính quyền và người dân trục vớt, chôn cất.

Khám phá thêm chủ đề

xác cá voi Cát Tiến Cá voi cá voi mõm khoằm Cuvier Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận