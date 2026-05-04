Xác cá voi nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai

Ngày 4.5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn, Phó bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai), cho biết người dân đang phối hợp đưa xác cá voi vào bờ để chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường theo tập quán ngư dân.

Theo ông Toàn, xác cá voi dài khoảng 4 m, nặng khoảng hơn 2 tấn. Do kích thước lớn, người dân đã báo cáo chính quyền để được hỗ trợ xử lý.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3.5, ngư dân phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng suy yếu, có nhiều vết thương ở lưng và mắt. Hàng chục người đã nỗ lực đẩy cá trở lại biển. Tuy nhiên, đến trưa 4.5, con cá được phát hiện đã chết, cách bờ vài trăm mét.

Theo người dân, xác cá này có hình dáng đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân nhận định đây có thể là cá voi mõm khoằm Cuvier, một loài cá voi hiếm gặp, thường sống ở vùng biển sâu.

Cá voi mõm khoằm Cuvier được ghi nhận có khả năng lặn sâu tới khoảng 3.000 m và ở dưới nước hàng giờ liền. Cá trưởng thành dài 5 - 7 m, nặng khoảng 2,5 tấn, ít khi xuất hiện gần bờ.