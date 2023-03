Xác định 8 đội vào tứ kết chặng 1 giải bóng rổ chuyên nghiệp nam VBA 3x3

Tối 18.3, vòng loại chặng 1 giải bóng rổ chuyên nghiệp nam VBA 3x3 Prime 2023 khép lại, chọn ra 8 đội bóng xuất sắc góp mặt ở tứ kết là Saigon Heat (hạng nhất bảng A), Hoop Dreams (nhì bảng A), Bumblebees (hạng nhất bảng B), Ho Chi Minh City Wings (nhì bảng B), Cantho Catfish (ba bảng B), Thang Long Warriors (hạng nhất bảng C), VNSelect (nhì bảng C), Rising Star (ba bảng C).

Vincent Nguyễn (giữa) chơi nổi bật trong màu áo đội Ho Chi Minh City Wings VBA

Điểm nhấn về mặt chuyên môn của vòng loại chặng 1 giải bóng rổ chuyên nghiệp nam VBA 3x3 Prime 2023 là các đội bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam gồm Saigon Heat, Thang Long Warriors, Ho Chi Minh City Wings, Cantho Catfish đều thể hiện được khả năng. Không tính sự vượt trội của ngoại binh thì màn trình diễn của các tuyển thủ gốc Việt và nội binh như Vincent Nguyễn (Ho Chi Minh City Wings), Dominique Tham (VNSelect), Đặng Thái Hưng (Thang Long Warriors), Võ Kim Bản (Saigon Heat)_, Lê Ngọc Tú (Cantho Catfish), Justin Young (VN Select),…phần nào để lại dấu ấn.

Lê Ngọc Tú (phải) vào tứ kết cùng CLB Cantho Catfish VBA

Hôm nay (19.3), chặng 1 giải bóng rổ chuyên nghiệp nam VBA 3x3 Prime 2023 tiếp tục diễn ra các trận đấu từ vòng tứ kết, bán kết, chung kết nhằm chọn ra đội vô địch.

Lịch thi đấu chặng giải bóng rổ chuyên nghiệp nam VBA 3x3 Prime 2023 hôm nay (19.3):