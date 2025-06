Xác định đơn vị sản xuất số thuốc tây đổ trộm ở bãi xà bần

Ngày 11.6, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác định được nguồn gốc số thuốc tây đổ trộm tại bãi xà bần ở đường Xuân Thiều 21 (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu).

Theo đó, số thuốc tây đổ trộm (Thanh Niên đã thông tin) do Công ty CP Dược Trung ương 3 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sản xuất. Số thuốc tây thuộc diện tiêu hủy, nhưng lại đem đổ trộm tại khu vực trên.

Đối với thông tin số thuốc này do người buôn bán phế liệu nhặt lại để tận dụng phế liệu rồi đổ trộm, hiện Công an TP.Đà Nẵng đang xác minh. Trước mắt, Công an TP.Đà Nẵng đã làm việc với Công ty CP Dược Trung ương 3 để thu gom toàn bộ số thuốc tây nêu trên để mang đi tiêu hủy theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc.

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra số thuốc tây tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước mắt, Công an thành phố yêu cầu công ty thu gom, tiêu hủy số thuốc tây theo quy định ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong số thuốc tây đổ trộm tại bãi xà bần, có một loại thuốc trước đó đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Loại thuốc này do Công ty CP Dược Trung ương 3 sản xuất, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với công ty này 50 triệu đồng.