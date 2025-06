Tối 10.6, Phòng tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết liên quan vụ đổ trộm thực phẩm chức năng ở vùng ven TP.HCM, tại cơ quan công an, N.P.S (36 tuổi, chủ sở hữu và đại diện pháp luật Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care, trụ sở P.Tân Hưng Thuận, Q.12) và 1 địa điểm ở H.Bình Chánh còn một số hàng hóa chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm 14 loại thực phẩm chức năng do khách hàng mua trả về.

Lộ diện ‘vị sếp’ đứng sau vụ đổ trộm thực phẩm chức năng

Tất cả các hàng hóa trên, S. tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an, gồm hơn 3.600 hộp dán nhãn của hơn 100 loại thực phẩm chức năng, đều là hàng hóa của Công ty CP dược phẩm MediUSA và Công ty CP dược phẩm liên doanh Medip.

Thực phẩm chức năng bị đổ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Trước đó, ngày 6.6, từ nguồn tin trên mạng xã hội phản ánh tình trạng "hàng tấn thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, H.Bình Chánh", Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ.

Công an ghi nhận 5 vị trí có các vỏ hộp dán nhãn thực phẩm chức năng với số lượng khoảng 95 loại, bao gồm hơn 3.400 hộp.

Từ dấu vết thu thập được, cơ quan công an nhanh chóng truy vết đối tượng liên quan. Người thực hiện việc đổ bỏ được xác định là N.M.L (34 tuổi, ở H.Bình Chánh).

Thực phẩm chức năng mang đi tiêu hủy mua từ đâu?

Tại công an, N.M.L khai nhận, ngày 28.5, thông qua giới thiệu, đã nhận chở thuê hàng hóa từ một người đàn ông tên S., với yêu cầu đem đi đốt hoặc đổ bỏ.

Từ ngày 28.5 đến 3.6, L. nhiều lần nhận hàng tại nhà riêng do xe tải chuyển đến, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp và 167 thùng chứa thực phẩm chức năng các loại. L .sau đó chở đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh để đốt nhưng do thời tiết mưa, việc tiêu hủy không trọn vẹn, dẫn đến bị phát hiện. Sau khi hoàn thành việc đốt, L. được thanh toán 7 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra, công an xác định người thuê L. là N.P.S, chủ sở hữu và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (địa chỉ 14G9 đường DCT8, P.Tân Hưng Thuận, Q.12).

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Làm việc với cơ quan chức năng, S. khai nhận đã mua số hàng hóa trên từ Công ty CP dược phẩm MediUSA và Công ty CP dược phẩm liên doanh Mediphar, thông qua Công ty CP liên doanh Việt - Pháp từ giữa năm 2023 đến nay, với khoảng 150 loại sản phẩm, tổng giá trị khoảng 20 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 4.2025, sau khi đọc thông tin báo chí phản ánh hai công ty cung ứng nói trên bị Bộ Công an khởi tố vì sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả (vụ án do C03, Bộ Công an thụ lý từ ngày 26.4.2025), nên S. đã chủ động thu hồi và tiến hành tiêu hủy hàng tồn, trong đó riêng lô hàng bị đốt bỏ trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Vụ đổ trộm thực phẩm chức năng ở vùng ven TP.HCM: Giám đốc công ty khai gì?

Ngoài số lượng thực phẩm chức năng đã mang đi đốt, tại trụ sở Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care và một kho ở H.Bình Chánh, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hơn 3.600 hộp mang nhãn của hơn 100 loại thực phẩm chức năng khác, phần lớn là hàng bị khách trả về, chưa kịp tiêu hủy. S. đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số hàng này cho cơ quan Công an.

Hiện PC03, Công an TP.HCM tiếp tục xác minh nguồn gốc, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.