Xác định được tài xế lái Mercedes lao xuống biển Nha Trang

Ngày 14.1, nguồn tin của PV từ Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 trong 5 người gặp nạn trong vụ xe Mercedes lao xuống biển Nha Trang vào rạng sáng 13.1. Riêng người trực tiếp điều khiển phương tiện, sau khi bị nạn đã rời khỏi hiện trường và vẫn chưa đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc.

Danh tính của 4 người đi cùng đều là phụ nữ, gồm L.N.M. (ở TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), P.T.N.D., L.T.T.N. và N.H.T.T. (cùng ở Ninh Thuận).

Cứu hộ xe Mercedes lao xuống biển Nha Trang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an cũng cho biết đã khẩn trương vào cuộc xác minh và tìm được người điều khiển phương tiện liên quan vụ ô tô lao xuống biển. Công an cũng đã gửi thư mời người này đến cơ quan công an để làm rõ sự vụ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa công bố danh tính tài xế và cho biết sẽ thông tin sau.

Vào khoảng 0 giờ 10 ngày 13.1, một người điều khiển ô tô hiệu Mercedes chở theo 4 người, đi trên đường Điện Biên Phủ ra đường Phạm Văn Đồng (đường ven biển thuộc P. Vĩnh Hòa). Đến đoạn giao với đường Phạm Văn Đồng, xe không rẽ mà bất ngờ lao xuống biển Nha Trang.

Khi xảy ra tai nạn, mọi người tự thoát thân, bơi vào bờ. Tài xế được cho là đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Trong số những người còn lại, có một người bị thương đã được đưa đi bệnh viện.

Tại hiện trường, ô tô bị bung túi khí, 2 cánh cửa bị gãy,... được lực lượng cứu hộ đưa phương tiện đến cẩu lên bờ. Qua xác minh nhanh, chủ sở hữu chiếc Mercedes này ở TP.HCM. Phương tiện gặp nạn đã được đưa về bãi tạm giữ để phục vụ điều tra.