Xác định em trai liệt sĩ qua di vật khắc tên 'Dương Văn Hải'

Ngày 6.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã La Hiên (Thái Nguyên), cho biết, chính quyền xã đã xác định được thân nhân của "liệt sĩ Dương Văn Hải" sau khi Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 (tỉnh Gia Lai) phát hiện di vật trong lúc khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (P.Pleiku).

Di vật khắc tên liệt sĩ "Dương Văn Hải" ẢNH: BAN CHQS GIA LAI

Theo đó, thân nhân của "liệt sĩ Dương Văn Hải" được xác định là ông Dương Văn Khôi (70 tuổi, trú xóm Lai Thành, xã La Hiên, Thái Nguyên). Ông Khôi nhận là em ruột "liệt sĩ Dương Văn Hải".

Theo ông Quân, sau khi ông Khôi cung cấp các giấy tờ và đối chiếu với nội dung trong hồ sơ liệt sĩ thì thông tin trùng khớp 100% so với thông tin ghi trên di vật.

Vị lãnh đạo xã thông tin thêm, qua xác minh từ ông Thuân (quê Thái Bình, là người trực tiếp chôn cất và khắc thông tin liệt sĩ lên tấm tôn), trước đây, "liệt sĩ Dương Văn Hải" được chôn dưới tán cây to, cạnh sông thuộc H.Sa Thầy, giáp H.Đắc Tô (tỉnh Kon Tum) cũ.

Năm 2025, gia đình ông Khôi đã phối hợp cùng ông Thuân trực tiếp đến khu vực được cho là nơi an táng liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm phần mộ. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, địa hình, cảnh quan khu vực có nhiều thay đổi nên việc xác định vị trí gặp nhiều khó khăn, không còn xác định được chính xác địa điểm an táng. Vì vậy chưa tìm thấy phần mộ liệt sĩ.

"Hiện nay, chúng tôi đã hướng dẫn gia đình phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên xác định thông tin về nơi liệt sĩ hi sinh, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh, đối chiếu thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định của pháp luật", ông Quân nói.

Trước đó, chiều 3.8, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, trong quá trình khai quật ngôi mộ số 20, lô 4 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một vỏ hộp bằng nhôm màu trắng khắc thông tin: "Dương Văn Hải; thôn Làng - Na; xã La Hiên; H.Võ Nhai; tỉnh Thái Nguyên; sinh năm 1949; hy sinh 30.1.1976".