Xác định loại thuốc 'khó ngửi' thời La Mã cổ đại
Xác định loại thuốc 'khó ngửi' thời La Mã cổ đại

Trúc Huỳnh
22/03/2026 07:22 GMT+7

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện dấu vết của phân người trong một lọ thủy tinh 1.900 năm tuổi, mà họ tin là bằng chứng hóa học đầu tiên cho thấy người La Mã đã sử dụng phân để làm thuốc.

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy y học La Mã cổ đại có sử dụng một thành phần bất thường: phân người. Dấu vết này được tìm thấy trong lọ thủy tinh 1.900 năm tuổi, được dùng để đựng nước hoa hoặc thuốc bổ.

Và các nhà nghiên cứu tin rằng đây là bằng chứng hóa học đầu tiên cho thấy người La Mã đã sử dụng phân làm thuốc.

Trước đây, việc sử dụng phân bôi lên da để chống nhiễm trùng và viêm chỉ được biết đến từ các văn bản La Mã cổ đại.

Ông Cenker Atila là nhà khảo cổ học chuyên về nước hoa cổ đại. Ông là một trong những người đã nỗ lực để xác định thành phần của hàng trăm lọ được lưu giữ tại Bảo tàng Bergama.

Một mẫu phân người còn sót lại, được tìm thấy trong một lọ thuốc cổ xưa được cho là đã được sử dụng làm thuốc ở La Mã cổ đại, được trưng bày tại phòng thí nghiệm của Đại học Istanbul Kent, ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 11.3.2026

Nơi này nằm gần tàn tích của thành phố cổ Pergamon ở tỉnh Izmir (miền tây Thổ Nhĩ Kỳ).

“Chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, lại vừa vui mừng. Bởi vì, bạn thấy đấy, chúng tôi đã tìm thấy một loại thuốc còn sót lại từ thời cổ đại đến tận ngày nay. Điều đó thật phi thường. Hơn nữa, việc nó được chiết xuất từ phân người lại là một chuyện hoàn toàn khác. Điều buồn cười là chúng tôi tìm thấy phân trong khi lại mong đợi tìm thấy nước hoa. Về mặt khoa học, chúng tôi vừa vui mừng, vừa thích thú, lại vừa ngạc nhiên”.

Dược sĩ Ilker Demirbolat, trong chất đó không chỉ có phân. Ông cho biết các thầy thuốc La Mã đã mô tả loại thuốc này có thể gây ra cảm giác ghê tởm, và khuyên nên trộn nó với thứ gì đó có mùi thơm.

Chai thuốc được thu hồi từ những kẻ cướp bóc, vì vậy các chuyên gia không thể chắc chắn nó được khai quật từ đâu.

Tuy nhiên, Pergamon là nơi có một bệnh viện nổi tiếng và là quê hương của thầy thuốc cổ đại Galen, người đã ghi chép lại việc sử dụng phân trong y học. Thiết kế của chai cũng cho thấy nó có nguồn gốc từ khu vực đó.

phân người Y học La Mã cổ đại La Mã Pergamon Thổ Nhĩ Kỳ thời cổ đại khai quật khảo cổ
