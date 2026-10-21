Xác định nguyên nhân giếng khoan ở Vĩnh Long phun cột nước cao 15 m

Ngày 21.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về việc hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của một hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình.

Theo đó, giếng khoan tại nhà bà H. (73 tuổi, ở ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long) có chiều sâu khoảng 70 - 80 m, thuộc tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3). Việc phát sinh nước từ giếng khoan phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do tác động túi khí.

Nước phun cao bất thường tại giếng khoan của hộ gia đình bà H. ở xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi. Dưới tác động của các nguyên nhân khác nhau (chủ yếu từ quá trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất) túi khí bị vỡ và khí thoát lên cùng với nước, cát và bùn qua giếng khoan và sẽ ngưng khi khí thoát ra hết.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Đém, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và ông Huỳnh Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Hòa Bình, trên địa bàn xã các giai đoạn trước đây đã có phát sinh vài trường hợp tương tự, có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày. Các trường hợp này thường gặp trong quá trình thi công khoan giếng.

Tuy nhiên, tại hộ bà H., hiện tượng này xuất hiện khi giếng đã khoan hoàn thành một thời gian (gần 10 tháng, theo thông tin từ gia đình). Qua trao đổi thì gia đình chưa cung cấp được các thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời gian hoàn thành khoan giếng và tổ chức, cá nhân tiến hành khoan giếng.

Xử lý nghiêm các trường hợp khoan giếng không phép

Qua rà soát quy định của luật tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, giếng khoan của hộ gia đình bà H. thuộc trường hợp phải kê khai (trường hợp chỉ sử dụng cho sinh hoạt), đăng ký (trường hợp sử dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng không vượt quá 10 m3/ngày đêm) tại UBND cấp xã.

Việc hộ gia đình thi công khoan giếng nhưng chưa thực hiện kê khai, đăng ký, cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 26 Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 25.1.2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long yêu cầu UBND xã Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với việc khoan, khai thác nước dưới đất. Khuyến cáo người dân có khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn phải thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và thông báo cho UBND xã khi có hiện tượng bất thường.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất không có giấy phép hành nghề; khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải đăng ký, cấp phép nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoặc cấp phép trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trưởng ấp Hiệp Thạnh tiếp tục phối hợp với hộ gia đình bà H. theo dõi diễn biến giếng khoan của hộ gia đình, kịp thời báo cáo UBND xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong trường hợp phát sinh hiện tượng bất thường; có biện pháp che chắn bảo vệ giếng, không để các chất bẩn, nước bẩn xâm nhập vào giếng gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước...

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 ngày 19.10, tại khu vực gần cống số 2, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà H.

Theo thông tin ban đầu, giếng khoan của hộ gia đình bà H. đã được sử dụng hơn 10 tháng. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15 m.



