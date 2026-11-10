Ngày 10.11, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An), cho biết, liên quan đến hiện tượng trâu, bò chết bất thường hàng loạt tại xã miền núi Hữu Kiệm, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida. Đây là vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng ở gia súc.

Mẫu bệnh phẩm này được lấy từ trâu bị chết của gia đình ông Hoa Phò Dư, xã Hữu Kiệm.

Theo thống kê của chính quyền xã Hữu Kiệm từ ngày 2 - 9.11, đã có 46 con trâu, bò của 17 gia đình trong xã chăn thả trong rừng bị chết. Trước khi chết, gia súc có biểu hiện sưng cổ, sùi bọt mép, khó thở, chướng bụng.

Đã xác định nguyên nhân trâu bò chết hàng loạt ở Nghệ An ẢNH: Đ.HIỆP

Số gia súc chết tăng nhanh trong những ngày qua, gây thiệt hại lớn đối với các hộ chăn nuôi. Trong đó, gia đình ông Ven Phò Thủy có 21 con trâu và nghé chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trâu bò chết được thu gom để tiêu hủy. Chính quyền địa phương và cơ quan thú y đang nỗ lực khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo cơ quan chuyên môn, Pasteurella multocida là loại vi khuẩn có thể tồn tại ở niêm mạc mũi, họng của trâu, bò, kể cả những con vật khỏe mạnh nhưng mang mầm bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi như thời tiết thay đổi, độ ẩm cao, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, vi khuẩn có thể tăng độc lực và gây bệnh.

Mầm bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa do sử dụng thức ăn, nước uống nhiễm khuẩn; ngoài ra, còn lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc mang mầm bệnh với gia súc khỏe mạnh.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng theo hướng dẫn của ngành thú y; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bảo đảm nguồn thức ăn và nước uống sạch.

Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện bất thường, cần cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y để kiểm tra, xử lý, không tự ý vận chuyển, mua bán hoặc giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.