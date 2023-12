Xác định tâm thế và trách nhiệm đối với đất nước

Sáng 19.12, tại thủ đô Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự ĐH có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến và nhiều đại biểu là Ủy viên T.Ư Đảng...



Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các Bí thư T.Ư Đoàn. ĐH đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Người bạn lớn của sinh viên

Tại diễn văn chào mừng phiên trọng thể, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, cho biết nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần "bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", tổ chức Hội, hội viên, sinh viên VN trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới. "Chúng ta có thể khẳng định Hội Sinh viên VN đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023", anh Triết tự hào nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại đại hội NGỌC THẮNG

Theo anh Triết, trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên VN phát triển cả về chất và lượng. Hoạt động Hội Sinh viên đã linh hoạt, sáng tạo, thích ứng nhanh trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Phương thức và hình thức tổ chức các hoạt động Hội ngày càng đa dạng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số… "Sinh viên VN ngày càng khẳng định được vị thế là lực lượng tiên phong, sáng tạo thực hiện các chủ trương định hướng, nhiệm vụ đột phá lớn mà Đảng, Đoàn, Hội đã định hướng trong nhiệm kỳ", anh Triết khẳng định.

Hội thực sự là người bạn tin cậy, thân thiết của sinh viên

Phát biểu tại ĐH, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Sinh viên VN. "Tôi rất vui mừng khi nhận thấy thế hệ sinh viên hiện nay rất giỏi giang, tư duy sắc bén, tự tin, nhiều cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản VN khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định rằng, Hội Sinh viên VN thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên VN", Chủ tịch nước đánh giá.

Chủ tịch nước cho rằng sinh viên luôn nhạy bén với mọi sự thay đổi của xã hội; là thành phần có học vấn cao, sôi nổi và tràn đầy sức sống trong lực lượng thanh niên; có lòng tự trọng cao, ước mơ cao đẹp và khát vọng lớn. Vì thế, trước những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước; cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước đề nghị mỗi sinh viên VN cần thấu hiểu, để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với xương máu của hàng triệu người con đất Việt, để gìn giữ toàn vẹn non sông, giành lấy quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

"Hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu và bước vào hành trình lập nghiệp không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà còn là truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa VN; là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng căn dặn, nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập. "Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên; gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong thực tiễn. Hội Sinh viên cần phải tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, để phục vụ nhân dân; học để lý giải và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra", Chủ tịch nước đề nghị.

Chủ tịch nước cho rằng để giúp sinh viên "Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước", Hội Sinh viên VN phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của sinh viên, đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức. Phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của sinh viên…

