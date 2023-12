Xác minh clip 1 CSGT TP.HCM đạp người đang đi xe máy ngã xuống đường

Ngày 14.12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 22 giây ghi lại cảnh 1 CSGT điều khiển xe đặc chủng truy đuổi, dùng chân đạp 2 lần vào xe máy do nam thanh niên điều khiển. Hai cú đạp khiến xe máy của nam thanh niên mất thăng bằng, tông vào xe máy đi cùng chiều ngã ra đường. Clip khiến nhiều người quan tâm, ý kiến trái chiều.

Theo diễn biến clip, một CSGT mặc đồng phục, điều khiển mô tô đặc chủng biển số 59A1- 013… truy đuổi 1 nam thanh niên điều khiển xe tay ga màu trắng biển số 59H1- 661… trên đường Ba Tháng Hai (hướng từ Q.3 về Q.10, TP.HCM).

Khi đến trước Nhà hát Hòa Bình (Q.10), xe đặc chủng CSGT đuổi theo kịp, CSGT dùng chân đạp vào hông xe máy của thanh niên. Nam thanh niên loạng choạng tay lái, chạy thêm khoảng 10 m nữa thì CSGT tiếp tục dùng chân đạp vào tay trái nam thanh niên.

Lúc này, xe máy của nam thanh niên mất thăng bằng tông vào đuôi xe máy của một người đi cùng chiều và ngã ra đường. Sau đó, CSGT dừng trước đầu xe và yêu cầu nam thanh niên dựng xe lên. Sự việc khiến nhiều người đi đường quan tâm theo dõi và dùng điện thoại ghi hình lại.

Liên quan đến việc này, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh làm rõ sự việc. Được biết, đoạn đường Ba Tháng Hai qua Q.10 do Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát.

Theo clip, nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Thanh Niên sẽ thông tin thêm về vụ việc khi có phản hồi từ cơ quan chức năng.