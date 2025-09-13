Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai sống với mẹ kế ở Hà Nội

Ngày 13.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an P.Kiến Hưng (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ bài viết đăng tải trên mạng xã hội được cho là "lời kêu cứu" của một bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Hình ảnh video thể hiện cảnh được cho là bé trai bị mẹ kế cầm điện thoại đánh vào đầu

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Nghi vấn này được xác định xảy ra ở chung cư Victoria. Công an P.Kiến Hưng đang khẩn trương vào cuộc xác minh", nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video thể hiện thời gian diễn ra vụ việc vào hồi tháng 1.2025, kèm theo đó là vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế.

Đặc biệt, trong bức thư có đoạn viết: "thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".

Riêng đoạn video được trích xuất từ camera thì ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Vụ việc nêu trên dù chưa rõ tính xác thực nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều tài khoản đã lên án gay gắt vụ việc này.