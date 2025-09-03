Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội danh trên.

Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo cáo trạng, ngày 4.9.2024, anh T.D.K (phóng viên Báo Thanh Niên) đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), TP.HCM trình báo sự việc các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng, địa chỉ số L50 - L52 đường Tô Ký, khu phố 12, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ) thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng (kèm theo đoạn phim tài liệu đăng trên Báo Thanh Niên ngày 4.9.2024).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây đã báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (cũ) để phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo đó, Mái ấm Hoa Hồng được thành lập từ tháng 7.2023 để nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Mái ấm do Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và cũng là người trực tiếp quản lý.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Mái ấm Hoa Hồng có 86 cháu bé mồ côi, độ tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Bị cáo Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu với mức lương 6 triệu đồng/tháng để trông giữ, chăm sóc các cháu bé.

Công an kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng tại thời điểm PV Báo Thanh Niên trình báo sự việc ẢNH: UYỂN NHI

Cáo trạng xác định, từ tháng 7.2023 đến ngày 4.9.2024, bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, ống nhựa tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể khi thay tã, cho các bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.

Bị cáo Hương và Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược để đánh và dùng tay xách, ném các cháu. Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các trẻ em đang được nuôi dưỡng.

Đối với hoạt động của cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, do có nhiều vi phạm trong việc nuôi, dạy trẻ mồ côi nên ngày 4.9.2024 Phòng LĐ-TB-XH quận 12 cũ đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi giấy phép hoạt động.

[VIDEO] Tội ác trong mái ấm Hoa Hồng