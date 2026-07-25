Xác minh thông tin 6 mộ liệt sĩ ở Lai Châu

Sáng 24.7, Ban Chỉ huy quân sự xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) nhận được thông tin về 6 ngôi mộ, nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp, trong nương ngô của bà Trần Thị Thắm (44 tuổi, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu).

Khu vực ruộng ngô phát hiện 6 ngôi mộ ẢNH: UBND XÃ PA TẦN

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện trong 6 ngôi mộ có 1 mộ có bia khắc tên liệt sĩ Mai Sỹ Yên (tuổi 20, xã Cầu Hải, H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Liên khu 4; nhập ngũ 24.7.1954, hy sinh 21.8.1955, đơn vị C297, Đội 34, ĐCNCĐ); 2 ngôi mộ có bia nhưng đã vỡ, không còn nguyên vẹn; 3 ngôi mộ xếp đá.

Đại úy Lý Chào Khiêm, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Pa Tần, cho biết có một người quê Thanh Hoá đã liên hệ đơn vị để nhận phần mộ của liệt sĩ Mai Sỹ Yên. Người này đã cung cấp giấy báo tử và chứng nhận Tổ quốc ghi công mang tên Mai Sỹ Yên; 5 ngôi mộ còn lại, Ban Chỉ huy quân sự xã đang xác minh.

Bia mộ khắc tên liệt sĩ Mai Sỹ Yên ẢNH: UBND XÃ PA TẦN

Trong khi đó, UBND xã Pa Tần nhận định nhiều khả năng, tất cả các ngôi mộ đều là mộ phần của các liệt sĩ cùng đại đội, hy sinh thời kháng chiến chống Pháp.

UBND xã Pa Tần kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân cung cấp thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ trên địa bàn, giúp các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.