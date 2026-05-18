Ngày 17.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xác minh vụ người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả trên địa bàn.

Xác minh thông tin nghi bán thịt bò giả ở Quy Nhơn

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream của tài khoản Facebook Hứa Nhân phản ánh nghi mua phải thịt bò giả tại một quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm.

Theo anh Hứa Nhân (trú phường Quy Nhơn), sáng 16.5, vợ anh mua thịt bò về chế biến bữa sáng cho gia đình. Tuy nhiên, trong lúc nấu ăn và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò thường dùng.

Để kiểm tra, anh Nhân cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, mùi thịt bò ban đầu cũng mất đi và xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Theo anh Nhân, chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bán thịt bò giả nhằm trục lợi.

Theo UBND phường Quy Nhơn, ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.