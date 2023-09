Xác minh thông tin nhân viên thực tập Bệnh viện Việt Đức sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi

Theo công văn nêu trên, ngày 15.9, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết Nhân viên chụp X quang Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi, nội dung phản ánh thông tin về hiện tượng nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị tố sàm sỡ một nữ bệnh nhân 16 tuổi vào ngày 9.9.

Clip có nội dung cho rằng một nhân viên thực tập tại khu chụp X-quang (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên; xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể (nếu có vi phạm).

Báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc bệnh viện đã triển khai tiêu chí A4.2: "Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư" trong Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam bản 2.0 (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18.11.2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) trong các năm qua.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo cần nêu rõ việc rà soát thực hiện tiểu mục 15 "Người bệnh khi tiến hành siêu âm sản phụ khoa, thăm khám bộ phận sinh dục... được cung cấp khăn để che chắn cơ thể (hoặc áo choàng, váy choàng được thiết kế riêng), bảo đảm kín đáo cho người bệnh".

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 20.9.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, bệnh viện đã chuyển các thông tin liên quan đến cơ quan công an, đề nghị vào cuộc làm rõ sự việc.



Chiều 15.9, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Công an P.Hàng Bông (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh sự việc nêu trên. Lãnh đạo Công an P.Hàng Bông sẽ phối hợp với Công an Q.Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin với báo chí. Quan điểm là sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu có vi phạm.