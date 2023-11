Xác minh việc người cầm gậy đánh golf ra giữa quốc lộ 'dằn mặt' tài xế khác

Ngày 23.11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang xác minh vụ việc một người đàn ông cầm gậy golf lao ra giữa quốc lộ 1A để "dằn mặt" một tài xế khác điều khiển xe ô tô con chạy cùng chiều.



Người đàn ông dùng gậy golf dọa đập vào chiếc xe ô tô con chạy phía sau CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh 2 ô tô di chuyển cùng chiều trên tuyến quốc lộ 1A, trong đó có 1 xe bán tải cố vượt lên để chèn ép xe ô tô con.

Sau khi xe xe ô tô con vượt lên, tài xế xe bán tải đã tăng tốc vượt lên một đoạn khá xa, rồi dừng lại bên lề đường.

Một người đàn ông trên xe bán tải nhảy xuống xe, chạy ra giữa đường, cầm theo gậy đánh golf vung tay dọa đập vào ô tô con đang tiến đến. Sau khi xe con vượt qua người đàn ông này, thì đoạn video kết thúc.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 19.11 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, H.Nghi Lộc, Nghệ An.

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã gửi giấy mời chủ xe bán tải đến trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan này cũng chưa xác định được vụ việc có thiệt hại tài sản hay không và phải chờ kết quả làm việc với tài xế lái xe bán tải.

Một cán bộ cảnh sát giao thông cũng cho hay hành vi cầm gậy golf lao ra giữa đường đe dọa tài xế xe khác có thể không gây ra hậu quả, nhưng hành vi này gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường và cho chính người đàn ông này.

Theo thông tin đăng kiểm, chủ của chiếc xe ô tô bán tải trên ngụ ở H.Tiên Du, Bắc Ninh.