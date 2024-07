Xác minh vụ phụ xe sàm sỡ nữ hành khách

Ngày 9.7, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa làm việc với một nam phụ xe về hành vi sàm sỡ nữ hành khách 25 tuổi.



Công an lấy lời khai phụ xe T. H.L

Theo thông tin ban đầu, ngày 8.7, chị N.T.N.A. (25 tuổi, trú tại TP.Hà Nội) đi xe khách của nhà xe T.N từ Hà Nội vào Huế. Đến khoảng 4 giờ ngày 9.7, khi xe đến địa phận H.Lệ Thủy (Quảng Bình), chị A. bị một nam phụ xe sàm sỡ nên đã báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Huế đã tiến hành đón dừng xe khách này tại P.An Hòa (TP.Huế), sau đó mời tài xế và phụ xe bị tố cáo trên xuống làm việc.

Bước đầu, phụ xe khai tên T.T.T (30 tuổi, trú tại Quảng Trị) và thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ hành khách.

Do sự việc xảy ra tại địa phận Quảng Bình nên Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền.