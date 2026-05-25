Xác minh vụ tài xế lái ô tô cán qua người đàn ông vì mâu thuẫn

Khánh Hoan
25/05/2026 09:52 GMT+7

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc tài xế đã lái xe ô tô con đâm và chèn qua một người đàn ông sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 25.5, một lãnh đạo P.Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, công an phường này đang xác minh làm rõ vụ việc nam tài xế lái xe ô tô chèn qua một người đàn ông do mâu thuẫn, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô con màu trắng do nam tài xế điều khiển đã đâm vào một nhóm người, trong đó xe cán qua một người đàn ông đang đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương. Vụ việc khiến nhiều người bất bình. 

Xác minh vụ tài xế lái xe ô tô cán qua người đàn ông vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

Xe ô tô màu trắng và nạn nhân bị thương sau khi bị xe cán

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc ăn uống tại một nhà hàng ở P.Thành Vinh, giữa một số người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên bỏ ra ngoài, lên xe ô tô rồi lái xe chạy về phía nhóm người đang đứng phía trước. Chiếc xe cán qua một người đứng gần đầu xe. 

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa TP.Vinh cấp cứu, còn tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Vinh cho biết, qua thăm khám và chụp X-quang cho thấy, nạn nhân bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương. Sau đó, gia đình xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Bị chặt đầu vì lái xe cán người

(TNO) Chính quyền Ả Rập Xê Út đã chặt đầu một công dân ở vùng Qatif, miền đông nước này, vào ngày 26.8, sau khi người này bị kết tội giết một người bản địa khác.

