Công nghệ Tin tức công nghệ

Xác suất 1/180 triệu cơ hội: Thợ đào Bitcoin may mắn nhận được 3,146 BTC

Khương Nha
Khương Nha
25/11/2025 07:19 GMT+7

Một thợ đào Bitcoin đơn lẻ vừa chiến thắng trong cuộc đua tạo khối mới và nhận về phần thưởng 3,146 BTC, tương đương hơn 7 tỉ đồng chỉ với 1 trên 180 triệu cơ hội.

Theo Cointelegraph, một thợ đào với dàn máy có hiệu suất khoảng 6 terahash mỗi giây (TH/s), tương đương 0,0000007% tổng sức mạnh băm của mạng Bitcoin đã may mắn giành được quyền xử lý khối thứ 924.569.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy ngoài phần thưởng trị giá 3,125 BTC, thợ đào còn nhận được 0,021 BTC phí giao dịch, nâng tổng số Bitcoin nhận được lên hơn 3,146 BTC. Với giá Bitcoin ngày 24.11 là 86.000 USD, phần thưởng thợ đào nhận được khoảng 270.556 USD, tương đương hơn 7 tỉ đồng.

Sắc xuất 1/180 triệu cơ hội: Thợ đào Bitcoin vừa nhận được 3,146 BTC - Ảnh 1.

Minh họa thợ đào Bitcoin của Cointelegraph

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông thường để giải được bài toán và giành quyền tạo khối mới, các xưởng đào Bitcoin chuyên nghiệp phải cần đến các cỗ máy chuyên dụng với công suất tính bằng exahashes trên giây.

Con Kolivas, nhà sáng lập nhóm Solo CK, viết trên X (Twitter cũ) rằng chỉ có một trong 180 triệu cơ hội để một thợ đào đơn lẻ giành được phần thưởng. 

Sự kiện này đánh dấu một trong những khối mới được tạo ra bởi "thợ đào" cá nhân may mắn nhất lịch sử trong bối cảnh độ khó của thuật toán Bitcoin ngày càng tăng do lượng người tham gia đông và phần thưởng khối bị giảm một nửa sau sự kiện Bitcoin Halving năm 2024.

Tháng trước, một thợ đào Bitcoin đơn lẻ cũng may mắn nhận 3,125 BTC khi tự mình giải quyết khối thứ 920.440. 

Trong khi đó, nhiều xưởng đào chuyên nghiệp đã bắt đầu rời bỏ ngành công nghiệp này do thuật toán ngày càng khó, độ cạnh tranh cao và lợi nhuận thấp do giá Bitcoin bấp bênh. Những dàn máy đào Bitcoin chuyên dụng đang được tận dụng để xử lý thuật toán AI vốn cần nhiều sức mạnh tính toán và đang được giới công nghệ săn đón.

