Xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn đã hư hỏng quá nặng

Ngày 4.5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết xác xe tăng được trục vớt ở bãi biển Quy Nhơn đã bị hư hỏng quá nặng và khó có khả năng phục dựng để trưng bày.

Xác xe tăng bị vùi lấp trong cát và nước biển trước khi được trục vớt

Theo đó, sau hơn 50 năm bị vùi lấp dưới cát và nước biển, hiện xác xe tăng chỉ còn lại phần khung kim loại hoen gỉ, không đủ căn cứ để nhận diện chủng loại hay phiên hiệu.

Chiếc xe có kích thước ước tính rộng khoảng 3 m, cao 2,7 m, dài gần 6 m (không tính nòng pháo). Phần tháp pháo đã mất, thân xe bị ăn mòn nghiêm trọng, nhiều chi tiết chỉ còn lại khung sắt và bánh răng.

Theo đại diện cơ quan quân sự, với hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng, chiếc xe tăng khó có khả năng phục dựng hoặc trưng bày, dự kiến sẽ được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Xác xe tăng được trục vớt ở bãi biển Quy Nhơn đã bị hư hỏng, rỉ sét quá nặng

Qua các dấu vết ban đầu, phương tiện này được cho là thuộc một đơn vị của Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam cộng hòa, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31.3.1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Tuy nhiên, nhận định trên chưa thể kiểm chứng chắc chắn, bởi thời điểm đó có nhiều đơn vị cùng hiện diện và rút quân, khiến việc xác định nguồn gốc cụ thể gặp khó khăn.

Trước đó, chiều 29.4, khi thủy triều rút, lực lượng chức năng đã tổ chức trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn. Khi được đưa lên, bên trong phương tiện chứa đầy cát, bùn và rác tích tụ qua thời gian dài.

Quá trình trục vớt, cơ quan chức năng thu thập được nhiều hiện vật liên quan đến quân sự và vật dụng cá nhân. Trong đó, một số khẩu súng AR-15 bị gãy báng, rỉ sét, vỡ vụn; nhiều loại đạn, gồm đạn pháo 120 ly, đạn 14,5 ly, đạn 12,7 ly và đạn súng cá nhân, phần lớn không còn nguyên vẹn.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều mẩu xương trong quá trình trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Đáng chú ý, trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mẩu xương. Các di vật này đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao cho chính quyền địa phương tại Quy Nhơn để tiếp tục xử lý theo quy định. Số đạn dược thu được sẽ được tiêu hủy trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ở phường Quy Nhơn) trong lúc chạy bộ dọc tuyến đường Xuân Diệu ở bãi biển Quy Nhơn đã phát hiện một vật thể dạng khối chữ nhật nhô lên khỏi mặt cát, nghi là xác xe tăng.

Theo anh Cường, vật thể này không còn tháp pháo, phần thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh do nước biển và phủ rêu xanh. Hình ảnh sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguồn gốc của xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.