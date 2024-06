Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Chiều 13.6, liên bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày, với mức tăng giảm đan xen giữa các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen từ 15 giờ ngày 13.6 P.H

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ này tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024, OPEC+ giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu tăng vào nửa cuối năm 2024, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn…

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ cùng ngày đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 21.310 đồng/lít, tăng 169 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON 95 là 925 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 22.235 đồng/lít, tăng 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.640 đồng/lít, tăng 218 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.859 đồng/lít, tăng 302 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.889 đồng/kg, giảm 396 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong báo cáo 5 tháng đầu năm 2024, Bộ Công thương đã nêu lý do trong nhiều phiên điều hành vừa qua, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, từ khi thực hiện chu kỳ điều hành giá 7 ngày/lần như hiện nay, mức biến động giá giữa 2 lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới.

Các doanh nghiệp đã chủ động tính toán được mức giá, lên kế hoạch nhập hàng theo phân giao tổng nguồn tối thiểu năm 2024 của Bộ Công thương và kế hoạch đăng ký theo từng quý, nguồn cung xăng dầu cơ bản được đảm bảo.

Bộ Công thương cho rằng, tác động của điều chỉnh giá bán xăng dầu lên tình hình kinh tế - xã hội không lớn, rất ít khi phải dùng đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh và sử dụng xăng dầu.