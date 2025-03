Xây 2 khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận dọc bờ biển

Ngày 17.3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN). Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600 MW. Trong đó, Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 có công suất khoảng 2.400 MW, đặt tại xã Phước Dinh, H.Thuận Nam; Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2, công suất khoảng 2.200 MW, đặt tại xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận, đến nay đã cơ bản hoàn thành dự thảo phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Nhà máy ĐHN Ninh Thuận. Ban đã gửi đến Sở NN-MT, UBND H.Thuận Nam và H.Ninh Hải xin ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo trước khi chuyển cho Sở Công thương tổng hợp, gửi Bộ Công thương, EVN, PVN cập nhật điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Khu vực xây dựng khu tái định cư cho người dân trong dự án Nhà máy ĐHN 1 nằm sát biển Sơn Hải ẢNH: THIỆN NHÂN

Theo đó, khu tái định cư Nhà máy ĐHN 1 đóng tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam có tổng diện tích 64,84 ha (tăng so với diện tích đã phê duyệt trước đây là 21,17 ha); tổng số lô đất ở 605 lô; khu tái định cư Nhà máy ĐHN 2 đóng tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải có tổng diện tích 54,39 ha (tăng so với diện tích đã phê duyệt trước đây là 10,74 ha); tổng số lô đất ở 629 lô. Hai khu vực tái định cư nằm dọc bờ biển để phát triển du lịch, đảm bảo các tiêu chí đô thị du lịch và dịch vụ thương mại phục vụ người dân.

Trên cơ sở số liệu tính toán về chi phí giải phóng mặt bằng của H.Thuận Nam và H.Ninh Hải cung cấp và đã cập nhật chi phí xây dựng các dự án thành phần của 2 dự án Nhà máy ĐHN theo chế độ, chính sách hiện hành đã xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng. UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính để bố trí vốn khoảng 12.000 tỉ để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo UBND H.Thuận Nam và H.Ninh Hải cho biết người dân trong vùng dự án đồng thuận với chủ trương của nhà nước về việc xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2.

Ông Trần Văn Bích, người dân thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam (khu vực xây dựng nhà máy ĐHN 1), cho biết khi nghe thông tin chủ trương về việc tái khởi động dự án Nhà máy ĐHN, ông cũng như người dân trong thôn đều đồng tình, ủng hộ.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Phòng (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải) mong muốn nhà nước quan tâm đến vấn đề về tái định cư, chuyển đổi nghề phù hợp để người dân yên tâm lao động sản xuất.