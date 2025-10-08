Xây dựng chính quyền hai cấp: Việt Nam có thể tham khảo Nhật Bản

JICA đánh giá cao mô hình chính quyền hai cấp của Việt Nam

Ngày 8.10, Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam tổ chức họp báo giữa kỳ tài khóa 2025.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke ẢNH: JICA

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke cho biết, JICA đặc biệt chú trọng đến 4 trụ cột cải cách mà Việt Nam đang hướng tới để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, bao gồm: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; và phát triển kinh tế tư nhân.

Một điểm nhấn gần đây trong cải cách thể chế tại Việt Nam là việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhật Bản đã vận hành mô hình này trong nhiều năm, ông Kobayashi cho biết, JICA tin rằng Việt Nam có thể tham khảo những thành công, thất bại của Nhật Bản trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp mới.

JICA đã và đang phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai các chương trình bồi dưỡng để các lãnh đạo đương nhiệm và tương lai của Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Ông Hiraoka Hisakazu, Phó trưởng đại diện JICA, cũng nói đến việc phía JICA đánh giá cao mô hình chính quyền hai cấp của Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ với phía Việt Nam về kinh nghiệm, bài học trong phát triển chính quyền hai cấp tại Nhật Bản.

Ông Hiraoka Hisakazu, Phó trưởng đại diện JICA ẢNH: JICA

Chia sẻ về kinh nghiệm của Nhật Bản, ông Hiraoka cho biết, Nhật Bản có mô hình 2 cấp: cấp tỉnh và cấp thị trấn, làng xã. Nhật Bản thực hiện cải cách thông qua việc cắt giảm khối lượng ở cấp làng xã rất lớn.

"Trong quá trình giảm số lượng đơn vị hành chính các cấp thì việc phân chia chức năng, công việc và trách nhiệm giữa các cấp rất quan trọng. Trong quá trình lịch sử phát triển lâu dài, chúng tôi vừa tiến hành cải cách, thay đổi việc phân cấp phân quyền để có được hệ thống như ngày hôm nay", ông Hiraoka cho biết.

Trong lịch sử cải cách hành chính của Nhật Bản, có nhiều cuộc cải cách về hành chính. Lần cải cách gần đây nhất cách đây khoảng 20 - 30 năm, những người tham gia cải cách có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế và hỗ trợ Việt Nam.

Dự án JICA giúp Hà Nội đỡ ngập lụt sau mưa bão

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke cho biết, JICA đã và đang hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện đời sống của người dân Việt Nam thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại với 5 dự án và vốn vay ODA với 15 dự án.

Toàn cảnh cuộc họp báo ẢNH: JICA

Trưởng đại diện JICA khẳng định, một thành tựu gần đây là việc khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đây một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á vào tháng 8.

"Gần đây, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội sau mưa lớn, JICA hy vọng rằng hệ thống thoát nước và các đường ống quanh sông Tô Lịch của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng tại Hà Nội", ông Kobayashi bày tỏ.

Bên cạnh đó, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tại các địa phương khác như TP.HCM và Huế. Tuy nhiên, việc có được triển khai nhanh các dự án này trong năm tài chính mới hay không còn phụ thuộc nhiều vào các bên

"Trong lĩnh vực xử lý nước thải, nhiều khu vực có nhu cầu. JICA sẽ căn cứ trên đề xuất của chính phủ Việt Nam để giúp xây dựng và hoàn thiện các hệ thống này", ông Kobayashi khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Kobayashi cũng cho biết JICA đang hoàn thiện các thủ tục với Việt Nam để đánh giá khả năng triển khai dự án vốn vay ODA hỗ trợ xây dựng đường, thủy lợi, kè chống sạt lở tại một số tỉnh miền Bắc nhằm bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu.

"Biến đổi khí hậu là một trong những lĩnh vực chúng tôi ưu tiên hàng đầu, vì vậy JICA cũng đang chuẩn bị cho dự án vốn vay hỗ trợ Việt Nam thi hành các chính sách và lên kế hoạch hành động liên quan", trưởng đại diện JICA tại Việt Nam nhấn mạnh.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, miền núi phía Bắc thường xuyên sạt lở đất do mưa lớn. Trước thực trạng đó, JICA đã phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản chuyển giao công nghệ xây dựng đập SABO1 nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở. Tháng 4 năm nay, đập SABO đầu tiên đã được xây dựng tại Sơn La.



