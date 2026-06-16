Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả

Chiều 15.6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí: Nâng cao niềm tin xã hội; truyền thông chính trị hiện đại; đối thoại và thuyết phục; nắm tình hình bằng dữ liệu; dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa; cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của Chiến lược là: "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả". Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn, kỷ luật, kỷ cương, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh nhận thức...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhiệm vụ đột phá là xây dựng năng lực điều hành thống nhất; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm. Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiệm vụ lâu dài là xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân; huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Nhiệm vụ bảo đảm là xây dựng đội ngũ, hoàn thiện thể chế và đổi mới đánh giá hiệu quả; cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư khẩn trương hoàn thiện đề án với tinh thần cao nhất: đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để sớm báo cáo Bộ Chính trị.