Xây dựng Cục An ninh điều tra là lực lượng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn

Gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích lực lượng công an nhân dân và lực lượng an ninh điều tra đã đạt được thời gian qua và trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra chiều 26.2 ẢNH: HỒNG DŨNG

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng an ninh điều tra gương mẫu đi đầu trong thực hiện, lan tỏa mạnh mẽ, triển khai nhanh, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; Nghị quyết của Đảng bộ A09 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tập trung nhận diện, tổ chức phát hiện, đấu tranh, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá các nghị quyết của Đảng.

Cạnh đó, lực lượng an ninh điều tra cần chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng trinh sát an ninh, nắm chắc từ sớm, từ xa, từ cơ sở ngay từ khi manh nha các yếu tố tiềm ẩn phức tạp; xác định nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, lợi ích của đất nước là mục tiêu cao nhất, là thước đo để đảm bảo tính đúng đắn trong các hoạt động tố tụng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc trên các mặt chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại.

Cũng theo Tổng Bí thư, công tác an ninh điều tra phải góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ năm 2026 và những năm tiếp theo mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định; chuyển mạnh sang ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng an ninh điều tra cần chủ động phối hợp với các đơn vị trinh sát củng cố tài liệu, chứng cứ, vận dụng linh hoạt phương châm: đánh địch từ xa, từ bên ngoài, từ trung tâm địch, từ trong lòng địch, để đưa ra xét xử vắng mặt một số đối tượng cầm đầu từ bên ngoài; xóa bỏ tâm lý của các loại đối tượng coi nước ngoài là vùng an toàn, coi thường pháp luật để chống phá Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng truyền thống của Cục An ninh điều tra chiều 26.2 ẢNH: HỒNG DŨNG

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh lập trường nhất quán về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, bền vững.

Lực lượng an ninh điều tra cũng cần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Gắn điều tra, xử lý tội phạm với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật vừa không làm cản trở sự phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Cục An ninh điều tra Bộ Công an là lực lượng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn.