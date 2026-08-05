Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Không né tránh vấn đề mới do thực tiễn đặt ra

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp phục vụ việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh và chuẩn bị Đại hội XV của Đảng.

Đây cũng là quá trình Đảng tự soi lại mình, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện nền tảng tổ chức để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị, nhưng cũng không né tránh vấn đề mới do thực tiễn đặt ra như: sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với nhân dân chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, việc nghiên cứu phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng bộ với sửa đổi bổ sung Cương lĩnh năm 2011 và nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Những nội dung còn đúng thì tiếp tục khẳng định; nội dung gây vướng mắc phổ biến hoặc tạo khoảng trống về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm thì nghiên cứu sửa. Vấn đề chưa đủ độ chín thì tiếp tục tổng kết, thí điểm hoặc giải quyết bằng quy định, hướng dẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn: những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của điều lệ.

Ý kiến khác nhau phải được tổng hợp trung thực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, với từng vấn đề, phải làm rõ quy định hiện hành, thực trạng, số liệu, vướng mắc, nguyên nhân, phương án, tác động và điều kiện thực hiện.

Không chấp nhận báo cáo chỉ nêu "chồng chéo", "chưa rõ", "chưa phù hợp" mà không chỉ ra quy định, chủ thể và hệ quả; không lấy vụ việc cá biệt thành vấn đề chung; không lựa chọn thông tin để chứng minh nhận định có sẵn.

Kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu; số liệu với trường hợp cụ thể; tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận.

Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng, miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động; coi trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và địa bàn đặc thù.

Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhưng phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam; không sao chép mô hình.

Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất. Mỗi phương án phải nêu rõ căn cứ, ưu điểm, hạn chế, tác động và điều kiện thực hiện. Ý kiến khác nhau phải được tổng hợp trung thực; tiếp thu hay không đều phải giải trình rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, bắt tay ngay vào việc; tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm đến cùng; lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo.