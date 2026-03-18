Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự là cơ sở nghiên cứu trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư yêu cầu học viện thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh học viện phải đi đầu về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các lĩnh vực công nghệ mới phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ hiện đại.

Song song đó, cần tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước. Đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới.

Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, học viện cần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt. Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho học viện trong đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới...