Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự là cơ sở nghiên cứu trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư yêu cầu học viện thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Tổng Bí thư nhấn mạnh học viện phải đi đầu về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các lĩnh vực công nghệ mới phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ hiện đại.
Song song đó, cần tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước. Đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới.
Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, học viện cần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt. Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.
Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho học viện trong đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.
Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới...
Cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế
Chiều 17.3, trong buổi làm việc với Bộ Công thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị, địa kinh tế thế giới hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí cao nhất.
Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro; gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.
Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu triển khai một số định hướng trong thời gian tới như: tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.
