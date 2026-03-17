Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia

Sáng 17.3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu học viện cần tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo phương châm lấy "học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc sáng 17.3

Đặc biệt, học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Học viện cần đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Quan tâm, chỉ đạo xây dựng học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.

Tổng Bí thư mong muốn học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần "đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển".

Trước đó, báo cáo với Tổng Bí thư, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự Lê Minh Thái cho biết, từ 2020 đến nay, học viện đã đào tạo hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự, luôn dẫn đầu trong cả nước về các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, công nghệ mới.

Mục tiêu của Học viện Kỹ thuật quân sự đến năm 2045 nằm trong tốp 500 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.