Xây dựng 'lá chắn tư tưởng' vững chắc trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Chiều 17.12, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 1, năm 2025. Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Trao 20 giải cá nhân, khen thưởng 5 tập thể

Ban tổ chức cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Cuộc thi đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc trong và ngoài Đảng bộ. Các tác phẩm bảo đảm đúng thể lệ, được chuẩn bị công phu, có nội dung chính trị rõ ràng, thể hiện tính lý luận, tính chiến đấu và tính thuyết phục.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải nhất cuộc thi ẢNH: VŨ ĐỨC

Nhiều bài viết tập trung nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm sai trái; làm rõ những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ thông tin trên không gian mạng.

Ban tổ chức đã quyết định trao 20 giải cá nhân, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khen thưởng 5 tổ chức đảng có thành tích tổ chức tốt cuộc thi, với số lượng bài tham gia nhiều và chất lượng bài dự thi cao, trong đó có Đảng bộ T.Ư Đoàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao khen thưởng 5 tổ chức đảng có thành tích tổ chức tốt trong đó có Đảng bộ T.Ư Đoàn ẢNH: VŨ ĐỨC

Từ kết quả chấm chọn ở cấp Đảng ủy, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 cấp T.Ư. Kết quả, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư được tuyên dương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và có 6 giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có bài tham gia.

Xây dựng lá chắn tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Ông Trần Thắng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VŨ ĐỨC

Theo ông Trần Thắng, trước hết cần tiếp tục làm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Cùng đó, ông đề nghị xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên trở thành "chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng", chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, nhân văn, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Ông Trần Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục duy trì cuộc thi như một hoạt động thường niên, coi đây là mô hình giáo dục chính trị - tư tưởng hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò các cơ quan tham mưu, hệ thống báo chí và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Thắng chính thức phát động cuộc thi chính luận lần thứ 2, năm 2026 và đề nghị: "Các cơ quan tham mưu, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới cách làm, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, góp phần xây dựng "lá chắn tư tưởng" vững chắc trong toàn Đảng bộ".