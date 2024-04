Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đạt được trong suốt 50 năm qua. Thủ tướng khẳng định lực lượng CSCĐ là một bộ phận cấu thành quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam, là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 cho Bộ Tư lệnh CSCĐ Trần Cường

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với những chiến công, thành tích đã đạt được mà phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức và hạn chế, khuyết điểm. Phải xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để khắc phục, đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an giao".

Thủ tướng yêu cầu ở bất cứ hoàn cảnh nào, mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung, CSCĐ nói riêng đều phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Phải thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; quyết tâm xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại.

Thủ tướng đề nghị lực lượng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CSCĐ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp; tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng CSCĐ "pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp" và phải toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức, tên gọi, phiên hiệu khác nhau, song lực lượng CSCĐ luôn tích cực rèn luyện, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng. Với những thành tích đạt được, lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Quân công và 11 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.